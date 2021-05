Un posto al sole prosegue l'appuntamento quotidiano su Rai 3 e la settimana dal 24 al 28 maggio vedrà un gradito ritorno con Marina che arriverà a Napoli per aiutare Roberto nella delicata situazione in cui versano i Cantieri Palladini. Ci saranno novità anche per Vittorio che deciderà di raggiungere Alex e per questo Speranza avrà il cuore spezzato e penserà di ritornare al paese. Non mancheranno momenti esilaranti con Renato, alle prese con il nuovo lavoro allo studio di Niko. Infine, Silvia tenterà ancora di recuperare il rapporto con Michele, ma il corteggiamento di Giancarlo non la lascerà indifferente, mentre tra Alberto e Clara sembrerà davvero finita.

Roberto riacquisterà fiducia nel futuro: spoiler 24-28 maggio

Le anticipazioni di Un Posto al sole dal 24 al 28 maggio raccontano che Abbate continuerà a tramare alle spalle di Roberto che si troverà con le spalle al muro e sarà sul punto di arrendersi. Proprio quando tutto sembrerà perduto, a sostenere Ferri arriverà a Napoli Marina che non sarà affatto intimorita da Pietro e deciderà di affrontarlo faccia a faccia. L'arrivo della signora Giordano cambierà l'umore di Roberto che riacquisterà fiducia e grinta e i due soci si troveranno nuovamente vicini. La nuova situazione non piacerà a Lara che sarà gelosa delle attenzioni che il suo amante avrà nei confronti della nuova arrivata e inizierà ad assumere un atteggiamento ambiguo.

Renato, intanto, inizierà a lavorare con Niko ma avrà molta difficoltà ad usare il computer. Per imparare ad usare i nuovi strumenti informatici, l'uomo si rivolgerà a Jimmy che prometterà di aiutarlo a condizione che il nonno gli regali un drone.

Vittorio deciderà di partire per Madrid: spoiler settimana Un Posto al sole

Le anticipazioni di Un Posto al sole per la settimana dal 24 al 28 maggio rivelano che Vittorio farà in modo di stare lontano da Speranza e deciderà di partire per Madrid e raggiungere Alex.

La nipote di Mariella soffrirà per questa situazione e con il cuore spezzato penserà che la cosa migliore per tutti sia lasciare Napoli, anche se il figlio di Guido ignorerà le sue intenzioni. Proprio quando Vittorio sarà in procinto di partire, tuttavia, riceverà una telefonata che potrebbe cambiare tutto. Alberto sarà sempre più avvilito, nonostante la nuova occasione offerta da Pietro, perché vorrebbe costruire una famiglia con Clara e il bambino.

Per questo, Palladini parlerà alla sua ex compagna, ma quest'ultima sembrerà decisa a ricominciare una nuova vita senza di lui. Infine, Silvia sarà affascinata dal nuovo corteggiatore, ma proverà a frenare l'entusiasmo nei confronti di Giancarlo. La signora Graziani, infatti, vorrebbe dare la priorità al suo matrimonio e per questo tenterà in tutti i modi di ricostruire il suo rapporto con Michele, sempre più demoralizzato a causa del lavoro.