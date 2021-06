Aka7even, nella serata di martedì 1° giugno, ha fatto una diretta Instagram con la sua ex coach di Amici Anna Pettinelli e ha parlato della relazione resa pubblica in questi giorni tra Raffaele Renda e la sua ex Martina Miliddi. Il cantante napoletano non ha speso molte parole a riguardo e si è limitato a dire che lui ha una sua vita e che non gli è importa nulla di questo Gossip. Infatti non segue più entrambi sui social.

Amici 20, Raffaele e Martina stanno insieme

Anna Pettinelli e il suo ex allievo Aka7even si sono ritrovati in una diretta Instagram in cui hanno parlato un po' di tutto.

Non potevano mancare domande circa il gossip del momento, ossia quello che vede Martina Miliddi e Raffaele Renda ufficialmente insieme dopo Amici 20. I due infatti, dopo settimane d'indiscrezioni, sono usciti allo scoperto ed hanno ufficializzato la loro relazione sui social. Raffaele, da quanto emerge, avrebbe raggiunto la ballerina di latino americano in Sardegna per passare alcuni giorni insieme, così come testimonia un video postato su Instagram dal cantante di "Focu meu" e in cui traspare la complicità esistente con Martina. Finisce così il triangolo amoroso nato all'interno della scuola e che aveva visto protagonisti proprio Martina, Raffaele e Aka7even.

Aka7even su Martina e Raffaele: 'Non me ne frega niente'

Nella diretta Anna Pettinelli ha chiesto ad Aka7even cosa se ne pensasse di questo nuovo gossip che vede protagonisti la sua ex fidanzata Martina e Raffaele. La risposta del suo ex allievo non ha lasciato adito a dubbi: "Non me ne frega niente. Penso che loro debbano fare la loro vita e io faccio la mia".

Parole chiare e schiette quelle di Aka7even, che sembra aver voltato decisamente pagina dopo la fine della storia con la ballerina.

Aka prende le distanze da Raffaele e Martina

Mentre Martina Miliddi e Raffaele Renda escono allo scoperto postando video insieme su Instagram, Aka7even ha deciso di non seguire più i due ex allievi di Amici 20 sui social, prendendo le distanze da entrambi.

Una decisione che ha scatenato le reazioni dei fan del cantante che aprivano tale scelta. Alcuni utenti infatti hanno commentato "ha fatto benissimo" e anche altri hanno scritto che avrebbero fatto la stessa cosa qualora fossero stati al suo posto. Va ricordato che Aka non aveva preso bene la rottura con Martina, e la decisione di prendere le distanze dalla ballerina e da Raffaele fa supporre che anche in futuro il cantante potrebbe non avere intenzione di riallacciare un rapporto di amicizia con loro.