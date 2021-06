Lavori in corso in casa Rai per le nuove fiction della prossima stagione televisiva. Tra le protagoniste indiscusse continuerà ad esserci Serena Rossi, l'attrice partenopea che quest'anno ha raggiunto dei risultati d'ascolto clamorosi con la prima stagione di Mina Settembre. La Rai ha già dato il via libera per le riprese della seconda stagione di questa fiction, ma Serena Rossi sarà impegnata anche sul set della nuova fiction dal titolo La Sposa, che si appresta a conquistare il pubblico della rete ammiraglia.

Le nuove fiction di Serena Rossi previste per il 2022

Nel dettaglio, stando a quanto apprende Blasting News, per vedere in onda i nuovi lavori televisivi di Serena Rossi su Rai 1 bisognerà attendere ancora un po' di tempo, dato che le sue nuove fiction al momento sono in programma soltanto nel 2022.

La prima ad essere trasmessa sarà La Sposa, la nuova serie ambientata tra gli anni '50 e '60, dove la protagonista Serena Rossi sarà costretta a sposare per procura un uomo del Nord Italia, che sarà interpretato dall'attore Giorgio Marchesi. A tal proposito, Serena Rossi ha ammesso che, per questo nuovo prodotto destinato alla prima serata di Rai 1, dovrà cimentarsi con un dialetto che non è suo, dato che la protagonista sarà una donna pugliese.

La Sposa, la nuova fiction che vedrà protagonista Serena Rossi

In queste settimane sono cominciate le riprese ufficiali delle puntate de La Sposa: il set da Roma si è spostato in Puglia e poi nei prossimi mesi farà tappa in Piemonte, ad Alessandria. Una serie che sicuramente non deluderà le aspettative del pubblico di Rai 1 e che potrebbe rivelarsi un nuovo grande successo.

Ma La Sposa non sarà l'unica nuova serie che vedrà protagonista l'attrice napoletana nel 2022. Confermatissima, infatti, Mina Settembre 2, la serie poliziesca ambientata a Napoli che ha riscosso un grande successo di pubblico con la prima stagione.

Confermata Mina Settembre 2 su Rai 1

Con una media di circa sei milioni di spettatori a settimana e uno share che ha sfiorato il 27% di share, Mina Settembre è stata una delle serie rivelazioni della passata stagione televisive, motivo per il quale la Rai ha scelto di riproporla nuovamente in prime time.

Le riprese di Mina Settembre 2 partiranno nel corso dei prossimi mesi e, anche in questo caso, la messa in onda è prevista soltanto per il 2022 (ma potrebbe slittare anche ai primi mesi del 2023).

La protagonista continuerà ad essere l'assistente sociale Gelsomina, interpretata da Serena Rossi, la quale questa volta si ritroverà nella difficile posizione di dover fare una scelta finale tra il ginecologo Domenico (interpretato da Giuseppe Zeno) e il suo ex marito Claudio (interpretato da Giorgio Pasotti).