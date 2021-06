Sonia Bruganelli sarà una delle nuove opinioniste del Grande Fratello Vip. A confermare la notizia che per settimane ha impazzato in rete, è stata la stessa moglie di Paolo Bonolis con un post caricato su Instagram il 28 giugno. La donna ha informato i curiosi di aver iniziato degli allenamenti in vista dell'esperienza televisiva che la aspetta dopo l'estate: al suo fianco, dovrebbe esserci Adriana Volpe.

Prima notizia sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip

Un rumor che per tanto tempo ha circolato sul web, nelle ultime ore ha trovato conferma nelle parole della diretta interessata: Sonia Bruganelli sarà una delle opinioniste del Grande Fratello Vip 6.

La donna ha usato Instagram per ufficializzare il ruolo che Alfonso Signorini le ha affidato, il primo per lei davanti alle telecamere. La moglie di Paolo Bonolis, infatti, è abituata a lavorare dietro le quinte dei programmi, soprattutto nell'organizzazione di show come "Avanti un altro" e "Ciao Darwin".

Il presentatore del reality Mediaset, invece, ha insistito affinché la donna accettasse di affiancarlo nella sesta edizione, prendendo il posto che un anno fa è stato di Antonella Elia e di Pupo.

"GF Vip a noi due. Che fatica fare la televisione. Alfonso ci volevi tu per farmi fare ginnastica", ha scherzato Sonia sul suo profilo il 28 giugno scorso.

Con questo ironico post, Bruganelli ha fatto sapere che farà parte del cast del format di Canale 5 a partire da metà settembre, quando inizierà l'avventura nella casa dei "vipponi".

Rumor sui concorrenti del Grande Fratello Vip 6

La presenza di Sonia Bruganelli nel cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip, è la prima ad essere stata ufficializzata. Adriana Volpe, infatti, non ha ancora confermato o smentito il Gossip che la vorrebbe al fianco della moglie di Paolo Bonolis nel ruolo di opinionista del reality al quale ha partecipato come concorrente a inizio 2020.

A proposito dei personaggi famosi che animeranno le nuove puntate del format Mediaset, circolano varie indiscrezioni. Si vocifera, ad esempio, che Giovanni Ciacci abbia sostenuto un provino per il reality di Canale 5 dopo aver annunciato il suo addio alla televisione nel corso dell'ultima diretta di "Ogni Mattina" su TV8.

Chi invece non dovrebbe partecipare alla trasmissione condotta da Alfonso Signorini per il terzo anno consecutivo, è l'ex tronista che di recente è stato paparazzato in compagnia dello stilista dal pizzetto blu: Mariano Catanzaro, volto di Uomini e Donne e de La Pupa e il Secchione, non sarebbe tra i candidati al ruolo di "vippone".

Due mesi e mezzo al debutto del Grande Fratello Vip

Manca ancora un po' al ritorno in televisione del Grande Fratello Vip. La sesta edizione dedicata ai personaggi famosi, infatti, esordirà sul piccolo schermo attorno a metà settembre, ovvero dopo l'estate.

Stando alle indiscrezioni che sono circolate di recente, il format Mediaset dovrebbe andare in onda due volte a settimana come nella passata stagione: ogni lunedì e venerdì sera, Alfonso Signorini potrebbe condurre una nuova diretta dello show.

Qualora gli ascolti dovessero essere al livello di quelli della quinta edizione, non è da escludere che la rete decida di far slittare la finale come è accaduto per due volte nei mesi scorsi.

I nuovi concorrenti del GF Vip, comunque, avranno l'arduo compito di non far rimpiangere i loro predecessori: sarà difficile per le new entry sostituire Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi, Andrea Zelletta e Stefania Orlando.