Fervono i preparativi in casa Mediaset per i palinsesti della prossima stagione autunnale 2021. Le prime anticipazioni rivelano che ci saranno delle novità importanti riguardanti la programmazione della rete ammiraglia, a partire dal prossimo mese di settembre. Per Barbara D'Urso, ad esempio, ci sarà un vero e proprio ridimensionamento e la conduttrice partenopea sarà fuori dalla prima serata. Situazione diversa per la confermatissima Maria De Filippi, mentre Tommaso Zorzi sarebbe pronto a sbarcare sulle reti del gruppo Discovery.

Le novità dei palinsesti Mediaset dell'autunno 2021: Barbara D'Urso fuori dalla prima serata

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sui palinsesti Mediaset dell'autunno 2021, rivelano che per Barbara D'Urso non ci saranno spazi in prime time a partire dal prossimo settembre.

Stando a quanto apprende Blasting News, i vertici del Biscione hanno optato per la chiusura definitiva di Live - Non è la D'Urso dalla prima serata, anche se non si esclude che nei mesi a seguire (probabilmente durante il 2022) si possano valutare nuovi progetti per la conduttrice partenopea in prima serata.

Situazione diversa per Maria De Filippi, che da settembre ritornerà in prime time con Tu si que vales, il talent show del sabato sera di cui è produttrice e giurata. Al tempo stesso, poi, la conduttrice comincerà a lavorare anche alla nuova edizione di Amici, il talent show che debutterà a partire da novembre in daytime.

In bilico in futuro di Elisa Isoardi a Mediaset

Situazione in bilico, invece, per Elisa Isoardi.

Dopo la sua esperienza all'Isola dei famosi 2021, si è parlato di un suo approdo sulle reti Mediaset ma, al momento, non ci sarebbero ancora dei progetti concreti che la riguarderebbero.

Si era parlato di un possibile approdo della conduttrice piemontese al timone di Mattino 5 Weekend, ma sembrerebbe che in casa Mediaset non abbiano intenzione di puntare sulla versione "weekend" del morning show di Canale 5 condotto in settimana da Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

Tommaso Zorzi potrebbe lasciare Mediaset: anticipazioni palinsesti autunno

Occhi puntati anche su Tommaso Zorzi. Per lui si era parlato di un radioso futuro a Mediaset a partire dalla nuova stagione autunnale 2021 ma, anche in questo caso, tutto sembrerebbe appeso ad un filo.

Al momento, infatti, il vincitore del Grande Fratello Vip 5 è in pole position per entrare a far parte della giuria di Drag's Race Italia, il nuovo talent show dedicato al mondo delle drag queen, in programma sui canali Discovery.

Sempre in autunno, invece, è confermata una nuova edizione di All Together Now, il talent show musicale condotto da Michelle Hunziker che tornerà in onda tra novembre e dicembre 2021.