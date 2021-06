Fervono i lavori per i palinsesti Rai della prossima stagione autunnale 2021. Le prime anticipazioni rivelano che ci saranno delle riconferme per quelli che ormai sono i volti storici della rete ammiraglia Rai come nel caso di Antonella Clerici e Mara Venier. Ci sarà spazio, però, anche per la riconferma di altri titoli storici di Rai 1 come nel caso de La Vita in diretta e Il Paradiso delle signore, la fortunatissima soap opera che ormai è diventata un vero e proprio gioiellino del palinsesto pomeridiano.

Antonella Clerici riconfermata tra daytime e prima serata: anticipazioni palinsesti Rai autunno

Nel dettaglio, le prime anticipazioni sui palinsesti Rai del prossimo autunno 2021 rivelano che in daytime ci sarà spazio per una nuova edizione di È sempre mezzogiorno, il programma condotto da Antonella Clerici che quest'anno ha riacceso la fascia oraria pre-Tg1 delle 13:30.

Un successo per Clerici che è tornata in onda in daytime a distanza di qualche anno dalla fine de La prova del cuoco.

Per Antonella Clerici, inoltre, sempre in autunno ci sarà spazio per il ritorno di The Voice Senior, il talent show dedicato al mondo della terza età che nella precedente stagione televisiva ha ottenuto dei risultati d'ascolto molto soddisfacenti in prime time.

Alberto Matano e Mara Venier confermati su Rai 1

Riconferma in arrivo anche per Alberto Matano, che sarà nuovamente al timone de La Vita in diretta, il talk show quotidiano di Rai 1 che in questa stagione televisiva che volge al termine, ha registrato risultati d'ascolto in netta crescita, con picchi di oltre il 22% di share.

Mara Venier, invece, ritornerà al timone di Domenica In: il contenitore del dì di festa della rete ammiraglia Rai sarà ancora nelle mani della conduttrice veneta, pronta a regalare emozioni ed intrattenimento puro con le interviste ai protagonisti del mondo dello spettacolo, del cinema e della televisione italiana.

In daytime tornerà anche uno dei "gioiellini" del palinsesto di Rai 1: trattasi della soap opera Il Paradiso delle signore, giunta alla sesta stagione di programmazione televisiva.

La riconferma de Il Paradiso delle signore 6 nei palinsesti autunnali

Dopo il boom di ascolti della stagione che si è appena conclusa, le vicende dei protagonisti del grande magazzino più famoso del piccolo schermo, torneranno a tener compagnia al pubblico. In queste settimane sono in corso le riprese delle nuove puntate e le trame si preannunciano dense di colpi di scena.

Per la prima serata, invece, è confermatissimo il ritorno di Tale e Quale Show, il varietà del venerdì sera condotto da Carlo Conti, di cui in queste settimane si stanno svolgendo i casting per la scelta dei prossimi concorrenti.

Su Rai 2, invece, va segnalato il cambio alla guardia de I Fatti Vostri: la trasmissione mattutina non sarà più condotta da Giancarlo Magalli, sostituito da Anna Falchi che avrà al suo fianco Salvo Sottile.