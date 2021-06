Presentati i palinsesti ufficiali Rai per la prossima stagione televisiva 2021-2022. Tanti i volti noti che torneranno in onda in daytime e prima serata, pronti a tener compagnia al pubblico della televisione di Stato. Occhi puntati su Antonella Clerici, che sarà nuovamente uno dei volti del daytime della rete ammiraglia, così come Serena Bortone. Ci sarà spazio anche per il ritorno della soap opera Il Paradiso delle signore, mentre in prime time saranno trasmesse le nuove edizioni di Tale e Quale show e Ballando con le stelle.

Tutte le anticipazioni sui palinsesti Rai dell'autunno 2021: in daytime ritorna Antonella Clerici

Nel dettaglio, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Rai dell'autunno 2021 rivelano che in daytime ci sarà spazio per il ritorno di Antonella Clerici e il suo cooking show È sempre mezzogiorno, confermato nella fascia oraria che va dalle 12 alle 13:30 circa.

Il programma, quest'anno, ha registrato un'ottima media di spettatori che ha superato la soglia di 1,9 milioni al giorno, pari ad uno share del 16%. Le ultime puntate di giugno, invece, hanno registrato un vero e proprio boom di ascolti arrivando a superare il 18,50% di share. Sempre in daytime è confermato anche l'appuntamento con Oggi è un altro giorno, il talk show condotto da Serena Bortone che mescola attualità, politica e spettacolo. Il programma tornerà in onda nella fascia compresa tra le 14 e le 16 circa.

Il Paradiso delle signore 6 ritorna nel pomeriggio di Rai 1

A seguire, poi, ci sarà spazio per gli appuntamenti inediti con Il Paradiso delle signore. La fortunatissima soap opera di Rai 1, giunta alla sesta stagione di programmazione, è confermata nella fascia del pomeriggio e in queste settimane, gli attori sono già impegnati sul set per le riprese delle nuove puntate.

Le anticipazioni sui palinsesti Rai dell'autunno rivelano inoltre che in prime time ci sarà spazio per il ritorno di alcuni show che ormai sono entrati nel cuore degli spettatori. Uno di questi è Ballando con le stelle, il varietà del sabato sera presentato da Milly Carlucci, in onda a partire da metà ottobre.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tale e Quale Show e The Voice Senior presenti nel palinsesto autunnale

Carlo Conti, invece, sarà al timone della nuova stagione di Tale e Quale Show, il varietà dedicato alle imitazioni che debutterà a metà settembre. In queste ore sono stati svelati i nomi dei primi concorrenti ufficiali e tra questi figura anche Pierpaolo Pretelli, ex protagonista dell'ultimo Grande Fratello Vip e fidanzato con la nota influencer Giulia Salemi.

Sempre in prime time, inoltre, ci sarà spazio per il ritorno di The Voice Senior, il talent show dedicato agli "over" condotto da Antonella Clerici, in onda da metà novembre in prime time sulla rete ammiraglia Rai.