Barbara D'Urso riprenderà a settembre la sua nuova stagione televisiva sulle reti Mediaset. La conduttrice partenopea, però, dovrà fare i conti con un ridimensionamento dal punto di vista mediatico, che non la vedrà più protagonista a 360 gradi del daytime e della prima serata della rete ammiraglia. Per la nuova stagione autunnale, infatti, Barbara d'Urso non è stata riconfermata al timone di Live in prime time e sarebbe in bilico anche per la domenica pomeriggio. A quanto pare, però, sarebbe la conduttrice stessa a voler rallentare un po' i ritmi, dopo anni intensi fatti di dirette tv a tutte le ore.

Ridimensionamento in tv per Barbara d'Urso dal prossimo settembre

Nel dettaglio, a partire dal prossimo mese di settembre 2021, Barbara d'Urso resta confermata al timone di Pomeriggio 5, il talk show quotidiano di Canale 5, che tornerà in onda come sempre nella fascia oraria che va dalle 17:15 alle 18:45 circa.

Questo, però, potrebbe essere l'unico impegno della nuova stagione tv per la conduttrice partenopea, dato che non sarà nuovamente al timone di Live - Non è la d'Urso (chiuso in anticipo lo scorso marzo per bassi ascolti in prime time) e non dovrebbe tornare neppure al timone di Domenica Live.

Per il talk show della domenica pomeriggio, al momento, non si esclude che possa essere Elisa Isoardi (reduce dall'esperienza come naufraga a L'isola dei famosi) a prendere il suo posto.

Il retroscena sul futuro di Barbara d'Urso

Alla base di questo ridimensionamento televisivo, però, potrebbe esserci anche una scelta ben mirata della stessa d'Urso, la quale pare che abbia intenzione di dedicarsi maggiormente ai suoi amati figli e a se stessa.

A fornire questo retroscena sulla conduttrice di Pomeriggio 5 è stata un'amica, che ha preferito non svelare il suo nome, la quale ha dichiarato che la d'Urso è reduce da annate in cui ha lavorato senza sosta e per questo motivo vorrebbe rallentare un po' i ritmi.

"Sono anni che lavora senza sosta, sempre in diretta. Un impegno che le ha regalato grandi soddisfazioni a lei e all'azienda, ma che le è costato anche sacrifici e fatica", ha dichiarato questa amica della conduttrice partenopea.

Da settembre condurrà Pomeriggio 5

Sta di fatto che, l'idea di Barbara d'Urso per la prossima stagione televisiva, sarebbe quella di staccare un po' dai numerosi impegni televisivi in diretta su Canale 5, così da potersi dedicare maggiormente ai suoi figli e ritrovare anche del tempo per se stessa.

Di sicuro, però, l'affezionato pubblico la ritroverà al timone di Pomeriggio 5, confermato nel palinsesto Mediaset dopo la buona media della stagione che si è appena conclusa sulla rete ammiraglia Mediaset.