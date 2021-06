Le anticipazioni della famosa soap opera Beautiful sono ricche di sorprese per i fan. Nelle puntate che andranno in onda dal 21 al 25 giugno su Canale 5, Brooke Logan, interpretata dall'attrice americana Katherine Kelly Lang, dovrà affrontare l'ennesima crisi matrimoniale con Ridge. La coppia, infatti, dopo aver vissuto ben otto matrimoni, vivrà dei momenti molto duri, che porteranno a una crisi inarrestabile. Forrester verrà notevolmente deluso da Brooke, dopo averla vista baciare Bill e stavolta deciderà di non perdonarla. Nel frattempo Shauna Fulton si renderà conto di essere innamorata di Ridge e confiderà i suoi sentimenti alla figlia Florence.

Spoiler Beautiful: Ridge scopre che Brooke ha baciato Bill

Nelle prossime puntate di Beautiful, Ridge e Brooke, dapprima felici per il loro riavvicinamento, saranno colti nuovamente da una brutta crisi. Durante i festeggiamenti per il nuovo fidanzamento, Forrester deciderà di accendere la cornice digitale, per mostrare a tutti i presenti i ricordi legati alla sua lunga relazione con Brooke e la donna non potrà far nulla per fermarlo. Logan avrà il terrore che il suo amato veda il bacio scambiato tra lei e Bill Spencer, ma non saprà cosa fare per evitarlo. Subito dopo accadrà il peggio: sulla cornice digitale verrà mostrato un video, nel quale si vedranno Brooke e Bill, mentre si scambiano un bacio appassionato.

Ridge aggredisce Bill con un pugno

Durante la proiezione del video, tutti quanti i presenti resteranno alquanto meravigliati, soprattutto Ridge. Quest’ultimo sarà umiliato davanti a tutti i suoi cari e avrà una reazione notevolmente violenta, tanto da aggredire Bill Spencer con un pugno e poi dirà a Brooke che tra loro è finita per sempre.

Frattanto Shauna vorrà tornare a Las Vegas, poiché i suoi sentimenti per Ridge saranno sempre più forti, tanto da pensare di essere veramente innamorata dell’uomo, ma allo stesso tempo sarà convinta che Forrester riesca nuovamente a perdonare Brooke, pertanto penserà di non avere speranze. Florence, però, non la penserà allo stesso modo e cercherà di dissuadere sua madre.

Brooke chiede perdono a Ridge

Shauna Fulton confesserà alla figlia Florence di avere la coscienza "sporca", poiché in realtà è stata lei a sorprendere Brooke e Bill mentre si baciavano e a riprenderli, per poi consegnare il video scottante a Quinn, con l’obiettivo di rovinare la vita a Logan. Brooke sarà disperata e piangerà lacrime amare davanti a Ridge e agli altri presenti, poi chiederà all’uomo di perdonare il suo tradimento. Forrester, però, sarà parecchio scioccato dalla vicenda e dal video appena visto e non riuscirà a darsi pace, poiché ormai si fidava di Brooke e non avrebbe mai pensato che la donna potesse tradirlo ancora. Intanto, anche Katie sarà assai sconvolta per l'accaduto e non saprà come reagire.

Shauna dice a Flo di essere innamorata di Ridge

Shauna Fulton sarà impegnata a salutare sua figlia Florence, prima di partire per Las Vegas e sarà ignara della situazione a casa di Eric Forrester. Infine, la donna dirà a sua figlia di essere davvero molto innamorata di Ridge e di essere dispiaciuta di aver causato la sua sofferenza.