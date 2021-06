Nelle puntate di Beautiful in onda negli Stati Unti, e in programmazione in futuro su Canale 5, continueranno le visite in carcere per Liam, che si dovrà in detenzione per il presunto omicidio di Vinny. Il ragazzo si ritroverà ad affrontare un saluto commovente con la sua ex Steffy, ma riceverà anche la visita della sua attuale moglie Hope.

Steffy va in carcere per far visita a Liam

Liam, in carcere per il presunto omicidio di Vinny, riceverà una visita molto speciale, quella di Steffy. Il loro incontro sarà molto commovente e il ragazzo non farà altro che rassicurarla sul fatto che l'amico di Thomas è morto per un incidente, lui non voleva fargli del male.

I loro discorsi verteranno anche sulla piccola Kelly: lui deve uscire assolutamente da lì, anche perché l'idea di non vederla crescere lo fa impazzire e star male. Steffy non sopporterà la lontananza tra la bambina e suo padre e soprattutto se la prenderà con Bill per la sua copertura che definirà "la cosa più stupida che potesse fare". Ovviamente Liam sarà un ragazzo ferito, ma non vorrà che la madre di Kelly se la prenda con suo padre.

Steffy apprende della richiesta che Liam ha fatto a Thomas

Steffy vorrebbe dare una mano a Liam, magari procurandogli un altro avvocato che possa aiutarlo con la sua causa legale, ma il ragazzo non sarà per niente d'accordo: lei non può affrontare una cosa del genere in questo momento, visto che aspetta anche un bambino.

Liam, intanto, le racconterà ciò che ha chiesto a Thomas, ovvero di prendersi cura sia di Hope che delle sue bambine. Anche la donna avrà dei dubbi a riguardo, come è già successo a Wyatt e Hope, addirittura quest'ultima si è arrabbiata con il marito per il suo mood negativo. A ogni modo i due si dovranno salutare e quando Steffy andrà via Liam si lascerà andare a un pianto scrosciante.

Steffy rimarrà molto scossa dalla visita fatta a Liam e temerà, in primis, per la sua sorte, ma soprattutto per la serenità di Kelly. La donna, però, continuerà a pensare al "favore" che Liam ha chiesto a Thomas: secondo lei quest'ultimo è ancora innamorato di Hope e potrebbe essere veramente determinato per tornare insieme a lei.

Liam riceve anche la visita di Hope

Intanto in carcere Liam riceverà anche la visita di Hope. Gli racconterà che le bimbe sono ancora un po' confuse perché non hanno capito dove si trovi e questa notizia metterà un po' di malinconia al ragazzo, in quanto temerà che non riuscirà più a trascorrere del tempo con loro.

Hope lo incoraggerà a non arrendersi e insieme a Justin troveranno un modo per convincere la polizia del fatto che non intendeva uccidere Vinny. Anzi: la donna vorrebbe dire alla polizia che è stato Bill a convincerlo a tacere sull'incidente.