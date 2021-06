Belen Rodriguez sta per coronare il sogno di diventare mamma per la seconda volta. La showgirl argentina in queste settimane sta affrontando le ultime tappe del suo percorso, e sui social ha voluto fare un saluto ai suoi numerosi fan, "scusandosi" per il fatto che nell'ultimo periodo non è stata così attiva e presente come una volta.

Belen ha spiegato che in questo periodo preferisce essere più riservata sulla sua vita privata, ed è questo il motivo per il quale ultimamente non condivide molti aspetti della sua quotidianità con i follower di Instagram.

In questo momento, d'altronde, la conduttrice sudamericana è concentrata sul parto che si sta avvicinando.

La verità di Belen Rodriguez sul silenzio social e sul parto

Sul suo profilo Instagram, Belen ha voluto fare chiarezza sulla scarsa presenza sui social di queste ultime settimane.

"Non so, ma questa gravidanza mi ha preso così. Mi voglio tenere un po' di cosime per me", ha rivelato la showgirl, aggiungendo che in questo modo si sente più serena perché è come se custodisse gelosamente quest'importante esperienza, e tutto ciò la fa sentire bene.

"Non è che io sia diventata antipatica", ha sottolineato la celebrità argentina nel rispondere a coloro che, avendo notato la sua assenza dai social, non l'avevano presa bene.

Adesso la prerogativa di Belen è quella di concentrarsi sul momento del parto che è previsto per la metà di luglio.

'Manca poco', annuncia Belen parlando della sua gravidanza

"Manca poco, io sto bene, sono solo un po' stanca", ha dichiarato Belen su Instagram, raccontando che non vede l'ora di poter stringere tra le braccia la sua amata Lunita e di poterla condividere anche con tutti coloro che la seguono.

Insomma, l'assenza di Belen dai social non deve far preoccupare i fan, giacché la showgirl argentina è in perfetta forma fisica e si sta preparando al meglio all'arrivo della piccola Luna, frutto dell'amore con Antonino Spinalbese.

Un amore che ha fatto ritrovare il sorriso a Rodriguez dopo la fine della sua turbolenta relazione con il ballerino e conduttore televisivo Stefano De Martino.

L'addio tra Belen e Stefano De Martino

Belen e Stefano (genitori di Santiago) in questi anni hanno provato più volte a rimettere insieme i cocci del loro matrimonio, ma alla fine non ci sono riusciti.

Da qui la decisione di Rodriguez di voltare pagina e iniziare un nuovo percorso di vita al fianco di Antonino, che a breve la renderà mamma per la seconda volta. Situazione diversa, invece, per Stefano De Martino, il quale continua a dichiararsi single e alla ricerca del "grande amore" della sua vita.