Can Yaman continua ad essere il dominatore dell'estate di Canale 5. Il divo turco, in queste settimane, ha debuttato con la nuova Serie TV Mr Wrong che ha preso ufficialmente il posto di DayDreamer - Le ali del sogno, la serie che per anni ha fatto sognare il pubblico italiano. E, ad oggi, sono in tantissimi coloro che sentono la nostalgia delle avventure della coppia Can-Sanem. Tra coloro che non nascondono il fatto di sentirne la nostalgia vi è anche lo stesso Can Yaman, che non ha mai negato di essere profondamente legato a questo prodotto che gli ha permesso di ottenere uno straordinario successo.

I fan di DayDreamer speravano nel continuo della love story tra Can e Sanem

Nel dettaglio, le vicende di Can e Sanem, la coppia protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno, sono da considerare ufficialmente terminate.

Con la messa in onda dell'ultima puntata, durante la quale c'è stato l'atteso matrimonio tra i due protagonisti, con tanto di arrivo di ben tre gemelli, è calato il sipario su questa seguitissima serie turca.

In patria, però, si è scelto di non andare avanti e quindi di non produrre una terza stagione malgrado il successo che aveva ottenuto. Un durissimo colpo per i numerosi fan, i quali speravano di poter continuare ad assistere alle avventure della coppia Can-Sanem, ma così non sarà.

Le parole di Can Yaman dopo la chiusura di DayDreamer

Can Yaman, infatti, al termine delle riprese di DayDreamer è stato impegnato su nuovi set e progetti televisivi, tra cui quello con Mr Wrong - Lezioni d'amore, la nuova serie d'amore che ha debuttato a fine maggio anche in Italia, nel pomeriggio di Canale 5 al posto di Uomini e donne.

Tuttavia, lo stesso attore turco non ha nascosto, in una recente intervista, di sentire la mancanza di DayDreamer e di essere profondamente affezionato a quel prodotto televisivo.

"DayDreamer sarà sempre speciale per me e non nascondo che ne ho nostalgia", ha ammesso l'attore turco che in queste settimane è al centro del gossip per la sua chiacchieratissima storia d'amore con la conduttrice televisiva Diletta Leotta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Mr Wrong - Lezioni d'amore, sbarca anche in prima serata su Canale 5

Per DayDreamer, però, non ci sarà nessun ritorno in scena dato che la chiusura è definitiva. E così, al pubblico di Canale 5, non resta altro che affezionarsi alle vicende di Ozgur, il nuovo protagonista di Mr Wrong, interpretato proprio da Can Yaman.

In queste settimane, la media di spettatori registrata dalla serie è stata di circa due milioni di spettatori al giorno con uno share del 16-17%.

Numeri che hanno spinto i vertici del Biscione a proporre la serie anche in prime time, a partire da lunedì 14 giugno.