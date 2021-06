La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta prosegue. Tra alti e bassi, avvistamenti e paparazzate varie, i due protagonisti del Gossip del momento continuano a essere al centro dell'attenzione mediatica. In queste ultime ore si è tornati a parlare anche della "presenza" della mamma di Can Yaman nella vicenda. A quanto pare, infatti, la donna non sarebbe del tutto entusiasta della love story tra suo figlio e la conduttrice sportiva italiana che sembra avergli "rubato il cuore".

Il possibile viaggio di Can e Diletta in Turchia

Nel dettaglio, Can e Diletta sono al centro del gossip e della cronaca rosa per la loro storia d'amore: in queste ultime settimane i due innamorati sono usciti allo scoperto sui social, postando anche gli scatti delle loro vacanze insieme, come quella fatta a Capri, dove appaiono felici e innamorati.

Ma, in queste ore, si parla anche di un possibile viaggio in Turchia che i due potrebbero affrontare a breve, così da permettere alla famiglia dell'attore turco di conoscere la sua nuova fidanzata Diletta Leotta.

Però, sembrerebbe che prima ci sia un ostacolo da dover "superare". Secondo alcune indiscrezioni, la mamma di Can non guarderebbe di buon occhio questo rapporto sentimentale che si è venuto a creare con la conduttrice sportiva, volto simbolo della piattaforma streaming Dazn.

La mamma di Can Yaman non sarebbe contenta della storia d'amore con Diletta

In questi mesi, sebbene la love story tra Can e Diletta sia diventata di dominio pubblico, la signora Guldem non ha mai proferito parola sulla conduttrice - almeno pubblicamente - e non si riesce a capire se si tratti di un segno di rispetto per la privacy della coppia, oppure una sorta di segnale ben preciso.

I beneinformati, infatti, vociferano che la mamma di Can non sarebbe entusiasta al 100% di questa relazione e non sarebbe favorevole neppure all'idea che il figlio possa compiere un viaggio in Turchia con colei che potrebbe essere la sua futura sposa.

Al via le riprese di Sandokan, la nuova serie tv con Can Yaman

Insomma il clima non sarebbe dei migliori, anche se fino a questo momento, malgrado i rumors e le indiscrezioni che circolano sul loro conto, sia Can che Diletta non hanno proferito parola sul rapporto con la signora Guldem.

In attesa di scoprire come si evolverà la vicenda, per Can Yaman sono in arrivo degli impegni professionali decisamente importanti. L'attore turco, infatti, a breve sarà impegnato sul set della fiction Sandokan, dove reciterà al fianco di Luca Argentero.

La fiction sarà composta da un totale di 8 episodi della durata di 50 minuti ciascuno e terrà impegnato Can per tutta la stagione estiva.