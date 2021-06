Can Yaman e Diletta Leotta continuano ad essere la coppia più chiacchierata di questa calda estate 2021. I due protagonisti del Gossip del momento, sono al centro dell'attenzione per questa love story che ha appassionato i tantissimi ammiratori malgrado i dubbi iniziali. Le ultimissime news rivelano che, in questi giorni, i due innamorati si trovano in Turchia, paese originario di Can. Tuttavia, mentre l'attore ha scelto di perseguire la strada del silenzio social, Diletta ha deciso di postare delle stories con le quali ha confermato il viaggio insieme al suo fidanzato.

La 'sparizione' dai social di Can Yaman

Nel dettaglio, Can Yaman da un po' di giorni sembra essere "sparito" dai social.

L'attore turco, infatti, non pubblica post da svariate settimane e una delle ultime foto lo ritrae in compagnia delle nipotine di Diletta Leotta, durante il viaggio insieme che hanno fatto in Sicilia.

Da quel giorno, l'attore protagonista di Mr Wrong e DayDreamer ha preferito non apparire più sul suo profilo Instagram.

Situazione diversa, invece, per la bella Diletta che nei giorni scorsi ha usato i social per smentire le voci legate ad un suo possibile addio a Dazn, rivelando che farà parte della squadra della prossima stagione e che non vede l'ora che arrivi agosto per tornare a raccontare il campionato di Serie A.

Diletta Leotta conferma il viaggio in Turchia col fidanzato Can Yaman

In queste ore, invece, dopo le voci legate al viaggio che Can e Diletta avrebbero intrapreso in Turchia, è arrivata la conferma da parte della stessa conduttrice.

Sul suo profilo Instagram, Leotta ha pubblicato una serie di stories localizzandosi proprio ad Istanbul, in Turchia.

In una story ha pubblicato una carrellata di alcuni piatti tipici turchi che ha avuto modo di provare in questi giorni in cui sta soggiornando in quelli che sono stati i luoghi dell'infanzia del suo amato Can Yaman.

Tra i due, quindi, tutto sembra procedere nel migliore dei modi e ormai non ci sarebbero più dubbi sul fatto che il loro sia un vero amore, contrariamente a tutte le critiche, le accuse e i dubbi che si sono letti sul loro conto nel corso di queste settimane.

L'attore di Mr Wrong pronto a presentare Diletta ai suoi familiari in Turchia

Un viaggio che permetterà all'attore turco di far conoscere la sua fidanzata ai suoi familiari, dato che fino a questo momento non c'è stato ancora tempo per le presentazioni ufficiali.

Al contrario, invece, Can Yaman ha conosciuto già i familiari di Diletta Leotta, come testimoniano le paparazzate dei diversi viaggi che l'attore ha fatto in Sicilia in compagnia della sua amata fidanzata.