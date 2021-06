Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip dall'inizio del 2021 per via della loro storia d'amore. Nella mattinata di sabato 26 giugno, il paparazzo Paolone ha rivelato un retroscena sul protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e su quanto sarebbe accaduto qualche mese fa. Secondo il paparazzo, prima della conduttrice sportiva di Dazn, sarebbe stata contattata Ginta Biku per fingere di essere la fidanzata di Can. Il fotografo, inoltre, ha affermato che la cantante non avrebbe accettato e, pertanto, sarebbe subentrata Diletta.

Can Yaman prima di Diletta Leotta avrebbe dovuto fingere di stare con Ginta Biku

Paolone ha lanciato uno scoop sul suo profilo Instagram riguardante Can Yaman e la sua fidanzata Diletta Leotta. Il paparazzo dei vip ha sempre affermato di non credere che sia vera la relazione della coppia del momento, ritenendo che la storia d'amore fra l'attore e la showgirl sia stata creata a tavolino per questioni di business. Attraverso il suo profilo social, il fotografo ha pubblicato una storia in cui ha inserito una fotografia di Ginta Biku, nome d'arte della cantante Gintarė Kubiliūtė, in compagnia di Andrea Di Carlo. Secondo Paolone, la modella lituana avrebbe dovuto ricoprire il ruolo di fidanzata di Can Yaman.

Ginta Biku non avrebbe accettato di fingere di essere la compagna di Can Yaman: lo scoop di Paolone

Paolone ha informato i suoi follower di un retroscena relativo a Ginta Biku e all'attore di Istanbul e, a tal proposito, il fotografo ha scritto in una storia Instagram: ''Questa ragazza doveva recitare la parte della fidanzata di Can Yaman, ma poi non ha accettato ed è subentrata Diletta Leotta''.

Il paparazzo non ha fornito dettagli in più in merito alla vicenda, ma ha soltanto fornito ai suoi fan un gossip che andrebbe a confermare la tesi che ha sempre sostenuto, ossia che Can e Diletta abbiano iniziato una relazione organizzata a tavolino.

La storia fra Can Yaman e Diletta Leotta prosegue fra viaggi e fotografie

Nonostante ci siano dubbi sulla veridicità della loro storia d'amore, Can Yaman e Diletta Leotta sembrano fare sul serio e continuano a mostrarsi sorridenti agli eventi e nelle fotografie che condividono con i propri follower su Instagram.

Recentemente, la coppia del momento è volata in Turchia e la presentatrice sportiva di Dazn ha conosciuto la famiglia dell'attore di Istanbul. Non resta che attendere ulteriori informazioni riguardo a Ginta Biku e al presunto accordo che avrebbe rifiutato per interpretare la fidanzata di Yaman. Al momento, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno e la modella lituana non hanno ancora commentato il retroscena rivelato da Paolone.