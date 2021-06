La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta continua a essere al centro dell'attenzione mediatica del momento. I due protagonisti del Gossip si stanno godendo la loro relazione d'amore ma non mancano mai le critiche e qualche dubbio sul loro amore. In queste ultime ore sono venute fuori una serie di indiscrezioni legate alla mamma dell'attore turco, la quale pare che non guarderebbe di buon occhio questa relazione. A quanto pare, infatti, la signora Guldem non approverebbe la love story tra suo figlio e la conduttrice sportiva, ormai finita sulle prime pagine di tutte le riviste di gossip italiane e turche.

Prosegue la storia d'amore tra Can Yaman e Diletta

Nel dettaglio, Can e Diletta hanno scelto di vivere alla luce del sole la loro relazione sentimentale.

In questi giorni, infatti, sono tornati a essere attivi insieme sui social, dove hanno postato una serie di scatti legati alla vacanza che hanno fatto assieme a Capri ma anche del soggiorno in Sicilia, dove sono stati ospiti nell'abitazione dei genitori di Diletta.

Tutto sembrerebbe procedere nel migliore dei modi, anche se i beneinformati rivelano che in Turchia, la mamma di Can Yaman non sarebbe per nulla contenta delle scelte sentimentali fatte da suo figlio. Si vocifera, infatti, che la signora Guldem non approverebbe del tutto questa relazione nata con Diletta Leotta e che, in parte, sembra aver "travolto" suo figlio.

La relazione tra Can e Diletta non sarebbe gradita alla mamma dell'attore di Mr Wrong

Can Yaman, infatti, da diversi mesi è stabilmente in Italia: alla base ci sono dei motivi di lavoro ma sembrerebbe che a determinare questa scelta dell'attore di non fare più rientro in Turchia, abbia influito anche il suo legame con la bella conduttrice sportiva.

I due, infatti, passano sempre più tempo assieme e questo porterebbe il divo turco protagonista della serie tv Mr Wrong - Lezioni d'amore, a prendere le distanze dalla sua famiglia. Ecco perché la mamma di Can proprio non riuscirebbe a digerire questa situazione e sempre secondo le indiscrezioni delle ultime ore, potrebbe essere proprio questo il motivo che avrebbe spinto la donna a non "ufficializzare" mai sui social la love story tra suo figlio e Leotta.

Diletta Leotta non avrebbe conquistato la mamma di Can

La dimostrazione arriverebbe dal fatto che la signora Guldem, sui social, condivide spesso degli scatti di Can Yaman in compagnia delle sue partner artistiche, con le quali ha condiviso i set di diverse serie televisive come DayDreamer e Mr Wrong.

Eppure, gli scatti con Diletta Leotta non sono mai comparsi sui profili social della donna: nessun accenno quindi alla "nuora italiana" che ha conquistato il cuore del tenebroso attore turco.