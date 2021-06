Can Yaman e Özge Gürel si conoscono da qualche anno e l'attrice turca, nel corso di una recente intervista, ha raccontato di quando ha incontrato per la prima volta il collega con cui lavora in Mr. Wrong. Özge ha rivelato, inoltre, qualche dettaglio sul personaggio che interpreta in 'Lezioni d'amore' e ha spiegato cosa l'ha colpita della sceneggiatura della soap opera turca.

Can Yaman ha conosciuto Özge Gürel sul set di Bitter Sweet

Özge Gürel, nel corso di un'intervista esclusiva per il magazine ufficiale della soap DayDreamer, ha parlato del suo rapporto con Can Yaman e delle analogie fra Özgür ed Ezgi, i due protagonisti di Mr.

Wrong - Lezioni d'amore. In particolar modo, l'attrice turca ha confidato: ''Ezgi sembra essere l'opposto del personaggio di Can, in realtà però - la serie lo dice precisamente - ''Quanto facilmente giusto e sbagliato possono essere confusi nei rapporti umani?''. Per Ezgi, tutti gli uomini sbagliano, in realtà, perché lei non è ancora riuscita a trovare se stessa. Io e Can ci siamo incontrati per la prima volta sul set di Bitter Sweet''.

Can Yaman ha stretto un rapporto dolce con Özge Gürel

La protagonista di Mr. Wrong - Lezioni d'amore ha rivelato che tipo di relazione ha con il suo partner nella fiction turca: ''Abbiamo stretto un rapporto dolce, pieno di bei ricordi''. Özge, inoltre, ha spiegato che per lei è molto importante avere un buon rapporto professionale non solo con l'attore con cui deve recitare fianco a fianco, ma anche con tutti i membri dello staff.

L'attrice, a tal proposito, ha dichiarato: ''Questo è un lavoro di squadra e passiamo molto tempo insieme. Can è un partner rispettoso con cui puoi condividere tante cose mentre reciti, che ti dà tanto spazio, il che è molto importante''.

Özge Gürel e Can Yaman partner in Mr. Wrong

Gürel ha ricordato anche che l'amicizia sul set è divertente e ha affermato che è stato divertente il fatto che avesse conosciuto precedentemente Can Yaman in un'altra soap.

Özge Gürel ha spiegato che conosceva da tempo la sceneggiatura di Mr. Wrong - Lezioni d'amore e, in un primo tempo, non aveva potuto accettare la proposta di interpretare un ruolo nella fiction perché era impegnata in un altro progetto. In un secondo momento, quando le è stata riproposto il ruolo di Ezgi, Özge ha accettato, rivelando: ''Mi hanno trovata pronta, perché era un momento in cui avevo la sensazione di fare qualcosa di divertente''.

Riguardo al personaggio che interpreta in Mr. Wrong, Gürel ha confidato: ''Ezgi vuole essere se stessa, essere amata e felice: qualcosa che (tutti) stiamo cercando. Questo è ciò che vedo quando allontano i pregiudizi''.