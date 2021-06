Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del Gossip da inizio 2021, per via della loro storia d'amore. Nella serata di giovedì 10 giugno, Paolone ha fatto una diretta su Instagram, commentando il precedente staff dell'attore di Istanbul e, dopo aver visto i video della coppia del momento, pubblicati l'11 giugno mentre erano allo stadio, il paparazzo ha espresso la sua opinione sul nuovo ufficio stampa di Can, giudicandolo diverso da quello che aveva prima.

Can Yaman e la fidanzata Diletta Leotta: il commento di Paolone sul vecchio staff

Durante una diretta con Alessandro Rosica e Deianira Marzano, il paparazzo Paolone ha parlato del precedente ufficio stampa del protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno.

In particolar modo, il fotografo, che non ha mai creduto alla veridicità della storia d'amore fra i due fidanzati, ha dichiarato: ''Io avevo detto luglio, ma mi sembra presto. Poi, sai, lo staff che aveva prima, l'ufficio stampa che aveva prima ha fatto un po' di casini, hanno dovuto recuperare. Adesso sembra che stanno rendendo questa storia molto più credibile, forse perché questo staff lavora meglio, sa come fare''.

Can Yaman va allo stadio con Diletta Leotta: le parole di Paolone

Nella serata di venerdì 11 giugno Can Yaman è andato allo stadio Olimpico di Roma con Diletta Leotta, per vedere la partita Italia - Turchia. La coppia ha condiviso con i follower alcuni video in cui sono apparsi affiatati e sorridenti e, dopo la pubblicazione, il paparazzo Paolone è tornato a parlare dello staff dell'attore.

Secondo il fotografo, infatti, grazie al nuovo ufficio stampa, i due fidanzati starebbero riuscendo a non far sembrare finta la loro relazione. Paolone ha inserito il video di Can e Diletta allo stadio, scrivendo: ''Il nuovo staff funziona! Adesso si che riescono a rendere la storia credibile!''.

I video di Can Yaman in compagnia di Diletta Leotta allo stadio

Can Yaman e Diletta Leotta hanno scelto un outfit simile per la serata, optando entrambi per un look casual con una canottiera bianca. Mentre erano seduti allo stadio, la coppia del momento aveva fra le mani una sciarpa con i colori di entrambe le squadre calcistiche ed hanno condiviso video sorridenti con i follower su Instagram.

Diletta e Can sono apparsi affiatati nei filmati e, alla fine della partita, chi ha avuto la peggio è stato Yaman, perché la Turchia ha subito tre gol dall'Italia. In quel momento, Leotta ha preso in giro il suo compagno, mettendo come sottofondo alla sua storia Instagram, la canzone di Ornella Vanoni "Tristezza". Non resta che attendere un po' di tempo, per scoprire se per Can Yaman e Diletta Leotta ci saranno i fiori d'arancio.