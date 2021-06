Dennis Rizzi alias Deddy e Rosa Di Grazia stanno insieme oppure no? I fan della coppia nata ad Amici 20 non riescono ancora a dare una risposta al quesito. In queste ore, però, un gesto del cantante ha riacceso le speranze. Scendendo nel dettaglio, Deddy ha messo un like ad una foto della ballerina pubblicata su Instagram.

Il percorso di Rosa e Dennis

Rosa Di Grazia e Deddy si sono conosciuti nella scuola più famosa d'Italia. Al serale di Amici 20, quando la ballerina è stata eliminata, Dennis è apparso molto giù morale. Tuttavia, i due si erano promessi di vivire la favola d'amore lontano dai riflettori.

Terminato il talent show, però, tra i due sembra essere calato il gelo: in numerose interviste, i due ex allievi hanno sempre evitato di menzionarsi. Per questo motivo, i fan della coppia sono arrivati ad ipotizzare alla rottura. Altri invece, hanno pensato che chi seguisse Deddy abbia imposto un veto riguardante le domande sulla vita privata del cantante.

Il gesto del cantante

La ballerina dopo essere stata assente su Instagram è tornata ad essere attiva. La diretta interessata ha spiegato che avendo dimenticato la password non riusciva più ad accedere al suo account, tanto che ha dovuto farne uno nuovo. Nelle scorse ore, l'ex allieva di Lorella Cuccarini ha postato un nuovo scatto.

Tra le persone che hanno messo like alla foto, c'è stato anche Deddy.

Il cantante non ha inserito nessun commento, ma si è solamente limitato ad apprezzare la foto con un cuoricino. Ovviamente, il gesto dell'artista non è passato inosservato ai fan della coppia. In seguito alla mossa di Dennis Rizzi, moltissimi utenti hanno ricominciato a sperare in un lieto fine per la coppia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Il giallo sulla coppia

Attualmente non è chiaro se Deddy e Rosa stiano ancora insieme o meno. Alcuni indizi porterebbero ad una rottura tra i due mentre altri farebbero ben sperare. Nel dettaglio, la ballerina ha fatto chiarezza sul perché non risponde mai alle domande relative alla sua vita privata. La diretta interessata ha riferito che sui social vuole parlare solamente del suo mondo mentre tutto ciò che riguarda il suo privato preferisce tenerlo lontano dai riflettori.

Al contrario Dennis, avvistato in un locale di Roma, avrebbe riferito di essersi lasciato con Rosa. Il diretto interessato pare che abbia detto di avere troppi impegni di lavoro per dedicare parte del suo tempo anche ad una relazione. Ovviamente, si tratta di supposizioni in quanto i due ragazzi non hanno confermato o smentito. Tuttavia, l'ultimo gesto di Rizzi lascia ben sperare.