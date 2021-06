Piera Maggio ritorna in televisione per parlare del caso di sua figlia Denise Pipitone. Il 16 giugno, nel corso della nuova puntata di Chi l'ha visto trasmessa su Rai 3, la mamma della bambina scomparsa da Mazara Del Vallo nel lontano 2004, ha deciso di rompere il silenzio dopo le ultime rivelazioni che sono state fatte dalla pm Angioni, la quale ha rivelato in diretta televisiva di avere la certezza del fatto che Denise sia viva e addirittura che sia diventata mamma. Dichiarazioni che hanno fatto "balzare" dalla sedia mamma Piera, così come ha svelato lei stessa nel programma di Rai 3.

Lo sfogo di Piera Maggio dopo le ultime notizie sul caso Denise Pipitone

Nel corso dell'intervista a Chi l'ha visto, Piera Maggio si è lasciata andare ad un vero e proprio sfogo in diretta televisiva, ammettendo di capire e comprendere la buona fede di tutti ma, al tempo stesso, ha invitato alla "cautela" invece di diffondere notizie che potrebbero creare solo allarmismi e non portare a nulla di certo, come in questo caso.

"Non è bello neppure per me sentire in tv che Denise sia viva e mamma e che io sarei nonna", ha dichiarato Piera che ha così chiesto un po' di rispetto per loro che sono i genitori di Denise e che in tutti questi anni non hanno mai smesso di cercare la verità.

La mamma di Denise chiede massima cautela

Al tempo stesso, Piera Maggio ha ribadito che non intende dire che le segnalazioni non debbano essere più riportate ma ha chiesto che prima di fare delle dichiarazioni così plateali in televisione, sarebbe meglio fare i giusti accertamenti.

"Prima valutate se siete sulla strada giusta o meno", ha proseguito la mamma di Denise Pipitone nel duro sfogo fatto in diretta televisiva a Chi l'ha visto, ribadendo che lei per fortuna ha scelto di intraprendere la strada della cautela ma a questo punto si augura che facciano lo stesso anche gli altri.

'Non è possibile continuare così', si sfoga Piera Maggio

"Continuare così non è possibile", ha aggiunto ancora mamma Piera durante il programma di Federica Sciarelli. Un messaggio decisamente forte e chiaro quello che la donna ha voluto estendere alla pm Maria Angioni, che proprio in diretta televisiva si era lasciata andare a delle dichiarazioni molto forti sul presunto ritrovamento di Denise.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Piera Maggio ha ribadito che, nel corso di questi anni, ha ricevuto moltissime segnalazioni di presunte bambine somiglianti a sua figlia Denise, motivo per il quale ad oggi chiede di essere particolarmente cauti invece di arrecare maggiore stress alla famiglia.

"Sentire dire certe cose ad un pm a noi reca ulteriore stress", ha ribadito la mamma di Denise che continua a lottare per arrivare alla verità dei fatti.