È bastata una frase di Ermal Meta a far scoppiare una polemica su Twitter. Il cantante di 'Vietato morire' ha postato sul suo account Twitter un semplice messaggio in cui affermava che in molte delle canzoni estive viene ripreso il tema di 'Tutta la notte'. La frase in sé non avrebbe nulla di particolare ma questo è proprio il titolo di una delle hit di Sangiovanni. Sebbene il fidanzato di Giulia Stabile non abbia replicato a tale post, a farlo ci hanno pensato le fan del cantante vicentino che hanno visto un attacco nei confronti del loro protetto.

Ermal ha rassicurato tutti che la frase non era di certo rivolta al cantante di Amici 20, ma intanto sui social i messaggi contro Ermal si sono moltiplicati.

Emal ha lanciato una frecciatina a Sangiovanni?

'Wow che dramma!! Sono solo io a sentire “tutta la notte” nel 50% delle canzoni estive? Se sono l’unico allora chiedo venia!', ha scritto Ermal Meta sul suo profilo Twitter, concludendo poi 'E vai di "Tutta la notte" fino a settembre'. Quella che doveva essere una semplice considerazione di un cantante le cui qualità artistiche sono indiscutibili si è trasformata in una miccia che ha innescato una guerra social tra il cantante stesso e le fan di Sangiovanni. Infatti, 'Tutta la notte' è il titolo di una delle hit del cantante che non è stata creata 'ad hoc' per la stagione estiva ma che comunque continua a mantenere altissimo il numero di visualizzazioni e streaming.

Subito le fan di Sangiovanni si sono date da fare per chiarire che il loro protetto e le sue canzoni, che stanno ottenendo un successo dopo l'altro, non devono essere messe in discussione. A questo punto, mentre Sangio restava in silenzio, Ermal ha voluto replicare. 'Io sono responsabile di quello che dico, non di quello che viene capito'.

Il cantante poi ha voluto chiarire con il giornale FQ Magazine, che per primo ha riportato la notizia, che non solo non ha mai voluto lanciare frecciatine a un artista in particolare ma che prova anche stima per Sangiovanni.

Il successo inarrestabile del secondo classificato di Amici 20

E mentre Ermal ha dovuto far fronte agli attacchi delle agguerrite sostenitrici di Sangio, quest'ultimo pare viaggiare sempre più spedito.

Nella giornata di oggi, sui suoi profili social, il diciottenne ha informato i follower che ha aggiunto altre due date al suo tour 'Mondo Sangio'. Seppure giovanissimo, il secondo classificato di Amici 20 ha saputo restare in silenzio quando ce n'era di bisogno. Alimentare una polemica non avrebbe avuto molto senso, e probabilmente il giovane ha capito che le parole di Ermal non erano rivolte a lui.

Sostenuto dall'amore della talentuosa Giulia, Sangiovanni con le sue hit ha saputo conquistare non solo le giovanissime ma anche un pubblico più maturo. Le fan non fanno che attendere un nuovo scatto del loro beniamino, che sia da solo o con la sua fidanzata.