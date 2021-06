Giulia Salemi ha effettuato uno spolier riguardo la data di uscita del singolo musicale del suo ragazzo, Pierpaolo Pretelli. L'influencer ha commesso una gaffe e ha provato a rimediare cancellando la storia sul suo account ufficiale Instagram che rivelava la notizia del brano, ma ormai il dado era tratto. Al momento della condivisione sui social del lavoro dell'ex velino di Striscia la Notizia, la coppia composta dall'italo-persiana e dal materano si trovava a Ischia. La piacentina posta molte foto e video condividendo alcuni momenti della sua vita con i suoi tantissimi follower.

Giulia Salemi ha postato un video di circa 15 secondi sul suo profilo nel quale ha inquadrato il lucano mentre gira un filmato promozionale per il suo primo progetto musicale.

Lo spoiler di Giulia Salemi

Giulia Salemi dopo aver postato una storia su Instagram in riferimento al nuovo singolo in uscita di Pierpaolo Pretelli ha provato a porre rimedio al suo errore eliminando il contenuto ma ormai era troppo tardi perché molti follower hanno effettuato reazioni. In seguito la giovane ha deciso di pubblicare una storia sul suo account Instagram in cui è apparsa amareggiata per la gaffe compiuta sperando di non aver creato dei problemi al suo attuale ragazzo. "Sono davvero io la regina degli spoiler", ha detto l'italo-persiana.

La coppia denominata Prelemi ha immediatamente reagito sorridendo in merito all'accaduto paragonando il gesto compiuto dalla piacentina a quello del noto cantante Fedez riguardo alla sua canzone al Festival di Sanremo con Francesca Michielin. In quella circostanza il marito di Chiara Ferragni condivise in modo inavvertito un piccolo estratto del suo brano del concorso canoro, attraverso delle storie su Instagram, infrangendo il regolamento di Sanremo.

Giulia Salemi, veramente in colpa per lo spoiler effettuato sul progetto professionale di Pierpaolo Pretelli ha concluso il contenuto sul suo account ufficiale Instagram, pentendosi della gaffe compiuta. L'influencer ha aggiunto: "Tenessi le mani in tasca ogni tanto...".

La vacanza di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

La coppia composta da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi ha passato il weekend in Campania, precisamente ad Ischia.

Nel corso del fine settimana romantico dei due ex gieffini, il materano ha fatto sapere che nella giornata di venerdì 18 giugno uscirà in tutti i digital store la sua nuova hit estiva scritta con il rapper Shade. Nel momento in cui la piacentina ed il lucano hanno messo piede a Milano sono stati colti da un temporale che li ha quasi costretti ad essere bloccati nella stazione del capoluogo lombardo. L'influencer ha condiviso con i suoi follower la situazione commentando: "No ragazzi io sono scioccata…Che brutto ritorno a casa".