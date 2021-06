Giulia Salemi e Fariba Tehrani hanno commentato la conclusione dell'Isola dei Famosi 2021. La madre dell'italo-persiana è stata un'avventuriera del programma ed è stata eliminata due settimane fa. La quindicesima edizione del reality è terminata invece con la vittoria di Awed. Ilary Blasi è stata scelta per la prima volta alla conduzione del programma in onda su Mediaset, dopo essere stata al timone del Grande Fratello Vip nel suo recente passato. Sicuramente è stata un'edizione un po' particolare per la pandemia da coronavirus e, proprio per questo motivo, la finale del gioco si è svolta in diretta dall'Honduras e non, come accaduto di consueto, negli studi di Milano.

Salemi e Fariba di nuovo insieme

Fariba Tehrani è stata una delle protagoniste dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi. La madre di Giulia Salemi, eliminata dal programma circa 15 giorni fa, ha dovuto osservare una quarantena abbastanza lunga prima di poter far ritorno in Italia e rivedere sua figlia. La piacentina ha condiviso sul suo account ufficiale Instagram una serie di storie nelle quali ha intervistato l'ormai ex avventuriera e insieme hanno commentato l'esperienza di Fariba sulle spiagge dell'Honduras. Giulia Salemi, che ha partecipato ad un altro reality Mediaset, ovvero il Grande Fratello Vip 5, ha sottolineato di essere orgogliosa del suo genitore e del modo in cui ha affrontato in maniera coraggiosa il programma condotto da Ilary Blasi.

Tehrani ha evidenziato che l'esperienza all'Isola dei Famosi è stata indimenticabile ed ha aggiunto che era diventata "parte della natura". Se da un lato la persiana ha ammesso di poter rifare tutto a livello psicologico, fisicamente si sente distrutta.

Giulia orgogliosa di Fariba

L'italo-persiana ha voluto ricordare un episodio alla madre del suo percorso nel reality show: "Sei la regina della prova del fuoco, più di cinque minuti". L'ex gieffina ha concluso le storie sul proprio account ufficiale Instagram con una dedica a Fariba: "Comunque tanto fiera della mia mamma".

Giulia Salemi utilizza spesso i social per condividere momenti della sua vita.

Recentemente si è resa protagonista di una gaffe, spoilerando la data di uscita del singolo del suo fidanzato, Pierpaolo Pretelli. In particolare, la ragazza ha postato un video di circa 15 secondi sul suo profilo nel quale ha inquadrato il lucano mentre gira un filmato promozionale per il suo primo progetto musicale. L'italo-persiana ha commentato l'accaduto affermando: "Sono davvero io la regina degli spoiler". Poi ha aggiunto: "Tenessi le mani in tasca ogni tanto".