Nell'ultimo numero del settimanale DiPiù è stata pubblicata un'intervista che la madre di Giulia Stabile avrebbe rilasciato. Le dichiarazioni della signora farebbero riferimento al fatto che la ballerina si faccia sentire poco con lei e con il padre per via dei numerosi impegni che la vedono in giro per l'Italia e spesso in compagnia di Sangiovanni. Il condizionale però è d'obbligo, visto che poco fa la ballerina vincitrice di Amici 20 è intervenuta su Twitter smentendo di fatto la suddetta intervista.

La ballerina su Twitter smentisce le presunte dichiarazioni della mamma

"Mia madre non ha mai fatto questa intervista": con queste poche parole Giulia ha voluto precisare che la sua mamma non ha mai rilasciato un'intervista al settimanale. La smentita della ballerina è giunta forte e chiara visto che le parole pubblicate dalla rivista la vedrebbero un po' ai ferri corti con la madre. Quest'ultima, invece, l'ha sempre sostenuta, anche quando le ha fatto la sorpresa ad Amici poco prima della finale che l'ha vista trionfare. "Io e mio marito non la vediamo praticamente più: è sempre impegnata" si legge nella rivista.

Sempre nella medesima intervista, la madre di Giulia avrebbe affermato che la felicità della figlia è sempre al primo posto, ma la signora Susi si lamenterebbe delle poche attenzioni che Stabile riserverebbe a lei e al padre.

Per tale ragione, la danzatrice che sarà tra i professionisti della prossima edizione del talent che l'ha fatta conoscere al grande pubblico, ha voluto precisare che in realtà dalla bocca della mamma non è uscita nessuna di queste parole. Come mai allora la rivista avrebbe messo addirittura tra virgolette tali dichiarazioni?

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nessun attrito con i genitori

Certamente, se la mamma di Stabile non ha realmente rilasciato interviste, ci potrebbe essere una smentita del giornale stesso. Inoltre, nella suddetta intervista, si farebbe riferimento anche al cantautore vicentino Sangiovanni, il quale ha trionfato durante le esibizioni a Battiti Live 2021: "Mia figlia mi trascura.

Ci piacerebbe stare di più con lei e Sangiovanni".

Insomma, Giulia non ha voluto che tali parole passassero per vere quando, a suo dire, non lo sarebbero. Come si comporterà adesso la danzatrice? I social certo sono diventati un mezzo di comunicazione importante e immediato: Giulia è potuta entrare a subito in contatto con chi la segue per dire la sua. Quel che è certo è con i genitori non vi alcun attrito: mamma e papà l'hanno sempre supportata e continueranno a farlo. È di poche ore fa una Instagram Story di Giulia in cui proprio il padre indossava maglia e cappellino del merch di Sangiovanni, segno che anche il famiglia il cantante è benvisto.