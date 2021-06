Il Grande Fratello Vip ritornerà in onda il prossimo settembre in diretta su Canale 5. Al timone del reality show ritroveremo ancora una volta Alfonso Signorini, giunto alla sua terza edizione di fila. In queste settimane impazza il toto-nomi circa i prossimi concorrenti famosi che varcheranno la soglia della porta rossa di Cinecittà. Tra i candidati ci sarebbe anche la showgirl Justine Mattera, la quale pare che sia corteggiatissima dagli autori del reality show, anche se lei in una recente intervista non ha risparmiato una frecciatina sui compensi che vengono dati ai concorrenti.

La frecciatina di Justine Mattera sui compensi del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, Justine Mattera è assente sul piccolo schermo da un po' di anni e sicuramente la sua presenza all'interno della casa del GF Vip 6 non passerebbe inosservata.

Motivo per il quale, gli autori del reality show di Canale 5, stanno cercando in tutti i modi di convincerla a partecipare alla prossima edizione.

La showgirl, però, al momento preferisce non accettare in primis perché sostiene di non voler stare lontana per troppo tempo dai suoi amati figli e poi perché i compensi non sono più quelli di una volta.

"Rappresentano un genere di televisione che non mi attrae e per di più oggi non danno nemmeno più i soldi di un tempo", ha dichiarato la Mattera in una recente intervista aggiungendo poi che non ce la farebbe a non essere una "mamma presente" con i suoi figli per varcare la soglia della porta rossa del GF Vip.

'La Fattoria? Chiesi un cachet altissimo', racconta la Mattera

Ma, nel caso in cui la trattativa dovesse andare in porto, per la Mattera non si tratterebbe del primo reality show dato che in passato si è messa in gioco nelle vesti di "contadina" nel reality show La Fattoria in onda sempre su Canale 5.

In merito a quella esperienza, Justine ha svelato che all'epoca proprio non voleva partecipare, motivo per il quale chiese un compenso molto elevato a Mediaset.

"Chiesi un cachet altissimo e contro ogni aspettativa accettarono. Erano gli anni in cui pagavano ancora bene gli artisti per partecipare ai reality show", ha ribadito la Mattera in merito ai cachet.

Tra i papabili concorrenti del GF Vip 6, si parla di Katia Ricciarelli

Cosa succederà a questo punto? Entro settembre, la produzione del Grande Fratello Vip, riuscirà a far cambiare idea alla showgirl americana?

In attesa di scoprire come si evolverà la trattativa per Justine, tra i nomi dei concorrenti della sesta edizione, è spuntato anche quello di Katia Ricciarelli.

La signora della lirica italiana, pare che sia ad un passo dalla firma definitiva e, in questo caso, sembrerebbe che abbia accettato grazie ad un lauto compenso che le sarebbe stato offerto.