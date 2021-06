Il 3 giugno notte, in prima visione assoluta sulla ABC, è andato in onda l'attesissimo finale di Grey's Anatomy 17. La diciassettesima e ultima puntata, significativamente intitolata "Someone Saved My Life Tonight" ha coperto una fascia temporale di ben otto mesi. Da agosto 2020 ad aprile 2021, la narrazione si è quindi concentrata sui numerosi avvenimenti che hanno coinvolto i protagonisti, portando in scena una serie di novità per le coppie rimaste in gioco, il ritorno in sala operatoria di Meredith Grey e un notevole passo avanti nella vita privata di Jo Wilson.

Anticipazioni Grey's Anatomy 17x17: Meredith, completamente ristabilitasi, salva la vita a una paziente

L'ultima puntata di Grey's Anatomy 17, come appena anticipato, ha portato in scena l'attesissimo ritorno a lavoro di Meredith Grey. Quest'ultima, sebbene a proprio agio come capo del programma di specializzazione, non ha nascosto il comprensibile desiderio di tornare in sala operatoria. È stato Cormac Hayes a rassicurare la donna, promettendole che presto il suo nome sarebbe stato sul tabellone. Un incontro, quello tra i due medici, che è stata anche l'occasione perfetta per scherzare sul mancato appuntamento verificatosi mesi addietro. Nel frattempo, al Grey Sloan Memorial ha fatto la sua comparsa un'infermiera affetta da Covid-19.

La paziente, come facilmente prevedibile, è stata immediatamente sottoposta alle necessarie cure, ma dopo la guarigione una preoccupante polmonite ha reso necessario un doppio trapianto di polmoni. Un'occasione, quest'ultima, che si è rivelata il pretesto perfetto per Meredith di tornare finalmente ad operare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Spoiler Grey's Anatomy 17, ultima puntata: Amelia rifiuta la proposta di matrimonio di Link

Altrettanto ricca ed emozionante è stata la storyline che ha coinvolto Jo. Intrecciandosi, indissolubilmente, con la trama di Amelia e Link, la dottoressa Wilson, dopo un primo momento di sconforto, non ha rinunciato alla possibilità di adottare Luna.

Dopo aver chiesto al suo migliore amico di ottenere la custodia temporanea della neonata, la donna ha venduto a Tom Koracik le sue quote ospedaliere arrivando a possedere i necessari requisiti per l'affido. Se il finale di Grey's Anatomy 17 è stato dunque positivo per il personaggio interpretato da Camilla Luddigton, molto più amaro è stato l'epilogo per Link e Amelia. Quest'ultima, conscia di non volere altri figli e provata dalle recenti incomprensioni, ha declinato, con un eloquente silenzio, la proposta di matrimonio del suo compagno che sconfortato ha deciso di rifugiarsi a casa di Jo.

Nell'ultimo episodio di Grey's Anatomy 17, Owen ha chiesto a Teddy di sposarlo

Se la proposta di matrimonio avanzata da Link non è andata a buon fine, ben diversa è la trama che ha coinvolto Owen Hunt.

Quest'ultimo, dopo mille peripezie, è finalmente riuscito a chiedere in sposa Teddy Altman. La dottoressa, dopo aver contratto e superato senza difficoltà il Covid-19, ha quindi accettato. Infine, Maggie e Winston, spinti dai parenti a rimandare la cerimonia di nozze per celebrarne una in grande stile, hanno finalmente pronunciato il "fatidico sì" in riva all'oceano.