Tra le protagoniste de Il Paradiso delle Signore 6 continuerà ad esserci l'attrice Ilaria Rossi, che il pubblico della soap opera conosce bene nelle vesti di Gabriella. La celebre stilista del grande magazzino continuerà ad essere al centro delle trame, non solo per le novità lavorative che la vedranno protagonista ma anche per la sua tormentata situazione sentimentale. Divisa tra Cosimo e Salvatore, la giovane Gabriella ha scelto di stare al fianco di Bergamini ma in una recente intervista a Tv serial , ha ammesso che in questa sesta stagione, è sicura che il suo ex fidanzato Salvatore non si darà pace così facilmente.

L'attrice di Gabriella parla de Il Paradiso delle signore 6

Parlando del finale della quinta stagione de Il Paradiso, l'attrice di Gabriella non ha nascosto che per lei è stato giusto il modo in cui si è conclusa la situazione che la vedeva protagonista, dato che la stilista ha deciso di stare al fianco di suo marito Cosimo.

Al tempo stesso, però, Ilaria Rossi si augura che possa esserci un finale diverso anche per Salvatore, dato che ha dovuto rinunciare per sempre alla sua amata Gabriella, sebbene fino alla fine abbia sperato che il loro rapporto potesse prendere una piega diversa.

"Sarebbe bello dare un finale diverso a Salvatore", ha ammesso l'attrice di Gabriella parlando delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore e lanciando così un vero e proprio appello agli sceneggiatori, affinché si impegnino a trovare una nuova fidanzata al giovane Amato.

Le parole dell'attrice di Gabriella su Salvatore

"Troviamogli una donna di cui possa innamorarsi di nuovo", ha proseguito l'attrice sperando così che anche il suo ex Salvatore possa ritrovare il sorriso e la felicità che cerca ormai da un bel po' di tempo.

Al tempo stesso, però, Ilaria Rossi ha ammesso di credere che ne Il Paradiso delle signore 6, difficilmente Salvatore si metterà l'anima in pace dopo aver dovuto rinunciare per sempre alla sua amata Gabriella.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Cosa succederà a questo punto?

Possibile che il giovane Amato, interpretato dall'attore Emanuel Caserio, deciderà di fare altri passi per riconquistare il cuore della dolce stilista?

Cosimo e Gabriella felici ne Il Paradiso delle signore

In attesa di scoprire quali sono gli intrighi e i colpi di scena che sono stati messi a punto dagli sceneggiatori per le nuove puntate della sesta stagione, Ilaria Rossi ha ammesso di trovare giusto il fatto che la sua Gabriella abbia scelto di essere coerente con la promessa d'amore che aveva fatto a Cosimo, durante il loro matrimonio.

"La coppia Cosimo-Gabriella sembra finalmente aver trovato una serenità coniugale", ha detto l'attrice.