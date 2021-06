Il Paradiso delle Signore 6 ritornerà su Rai 1 a partire dal prossimo mese di settembre. Le anticipazioni rivelano che in queste settimane sono cominciate le riprese delle nuove puntate che terranno compagnia al pubblico per tutta la stagione autunno-inverno. I colpi di scena non si faranno attendere ed è possibile anche che ci siano degli addii nel cast della fortunata soap, che ha registrato risultati d'ascolto ben al di sopra delle aspettative. In queste prime settimane di riprese, ad esempio, non sono stati ancora avvistati gli attori di Rocco e Federico.

Possibili addii nel cast de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, dopo l'uscita di scena dell'attrice di Marta Guarnieri dal cast de Il Paradiso delle signore 6, l'attenzione resta concentrata su altri due attori protagonisti della soap.

Trattasi di Alessandro Fella e Giancarlo Commare, che vestono rispettivamente i panni di Federico e Rocco. I due, in questi giorni, non hanno postato nessuna stories dal set ufficiale della soap di Rai 1 e non sono mancati i rumors su un possibile addio alle scene.

Entrambi sono stati protagonisti, seppur in maniera differente, della quinta stagione della soap opera: Federico, ad esempio, ha scoperto che il suo vero padre è Umberto Guarnieri, mentre Rocco è stato protagonista di tormentate vicende dal punto di vista sentimentale.

Gli attori di Rocco e Federico non sono stati avvistati sul set della sesta stagione

Cosa succederà a questo punto nel corso de Il Paradiso 6? L'assenza sul set degli attori di Rocco e Federico ha allarmato non poco i fan, i quali temono che possa esserci un addio da parte dei due protagonisti della soap opera.

Del resto, non sarebbe la prima volta che alcuni attori escono di scena: in passato è già successo con altri protagonisti de Il Paradiso delle signore e questo "espediente" potrebbe essere usato tranquillamente anche per la sesta stagione.

Tuttavia, in questi nuovi episodi in onda dal mese di settembre su Rai 1, ci sarà spazio anche per dei clamorosi ritorni, così come ha confermato l'attore Alessandro Tersigni (che veste i panni di Vittorio Conti) in una recente intervista.

Il possibile ritorno dell'attrice di Laura ne Il Paradiso delle signore 6

Chi rimetterà piede nel grande magazzino più famoso del piccolo schermo? Una delle indiscrezioni che circola in rete e sui social ha a che fare con l'attrice Arianna Montefiorino che, nel cast de Il Paradiso delle signore, veste i panni della venere Laura Parisi.

L'attrice aveva abbandonato la serie durante le riprese della quinta stagione, dopo aver contratto il Covid-19: successivamente, anche in seguito alla sua completa guarigione, non è più rientrata sul set, ma non si esclude che possa rimettere piede in scena durante la sesta stagione de Il Paradiso.