Proseguono le riprese de Il Paradiso delle Signore 6. La celebre soap opera del primo pomeriggio di Rai 1 tornerà in onda a partire dal prossimo lunedì 13 settembre, in prima visione assoluta, con un ciclo di nuove puntate che sono già attesissime dai fan. I colpi di scena non si faranno attendere, dato che in questo sesto capitolo della serie ci saranno un bel po' di nuovi intrighi, passioni, ritorni in scena e anche delle novità. Occhi puntati su Marcello e Ludovica che prenderanno in mano le redini della loro storia ma anche sul ritorno in città di Tina Amato.

Marcello e Ludovica al centro delle trame de Il Paradiso delle signore 6

Nel dettaglio, le prime anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 in onda da settembre in poi in televisione, rivelano che la relazione tra Marcello e Ludovica proseguirà.

I due, che nel finale della quinta stagione si sono dichiarati il loro amore, lasciandosi andare alla passione che li ha travolti, si ritroveranno a vivere questa relazione sentimentale che non sarà affatto facile da gestire.

Anche in queste nuove puntate della sesta stagione, Marcello e la giovane Brancia, dovranno lottare per il loro amore, soprattutto per riuscire a conciliare i loro due mondi familiari così diversi, malgrado il fortissimo legame che ormai si è creato tra dio loro.

Insomma una sfida non facile per la coppia Marcello-Ludovica che si ritroverà a dover affrontare nuovi ostacoli da superare dopo aver messo "ko" il Mantovano, che aveva cercato in tutti i modi di ostacolare e creare tensioni tra di loro.

Il ritorno di Tina Amato nella sesta stagione

Ma non è finita qui, perché le trame de Il Paradiso delle signore 6 di settembre, rivelano che ci sarà spazio anche per un ritorno in scena che non passerà affatto inosservato.

La giovane Tina Amato, figlia di Agnese e Giuseppe, rimetterà piede di nuovo a Milano. La donna, che ormai è diventata una vera e propria cantante affermata, rientrerà in città a Milano e in questo modo potrà riabbracciare i suoi genitori ma anche i suoi fratelli.

Una presenza che, sicuramente, darà vita a nuove trame e a nuovi intrighi che potrebbero celarsi dietro il ritorno in scena della giovane Amato.

La rinascita di Vittorio Conti: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6, inoltre, rivelano che ci sarà spazio anche per la rinascita personale di Vittorio Conti.

L'uomo si ritroverà a dover ripartire da zero dopo essere stato lasciato da sua moglie Marta, che ha deciso di trasferirsi in America per perseguire i suoi obiettivi lavorativi.

Conti, quindi, dovrà riprendere in mano la sua vita e per lui ci sarà una svolta che lo porterà a riscoprire anche il suo lato sentimentale e passionale.