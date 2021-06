Fino a settembre Rai 1 manderà in replica le puntate delle vecchie stagioni de Il Paradiso delle Signore. In particolare, nella settimana che va da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio vengono trasmesse, sempre nella fascia pomeridiana, le ultime puntate della terza stagione dell’amatissima soap targata Rai, ovvero 176, 177, 178, 179, 180. Mentre Silvia Cattaneo si precipita al Grande Magazzino milanese per aiutare la figlia Nicoletta a far nascere la sua creatura, Luciano informa Clelia Calligaris che a breve scatterà il piano che manderà Oscar in carcere.

Vittorio Conti e Umberto Guarnieri riescono finalmente a trarre in salvo Marta, ma la ragazza è decisa a scoprire se le insinuazioni di Luca Spinelli sul conto del cognato di Adelaide sono vere.

Replica puntate finali della terza stagione de Il Paradiso delle Signore: Nicoletta partorisce

Silvia, dopo aver saputo che Nicoletta è entrata in travaglio proprio durante il suo ultimo giorno di lavoro al Paradiso delle Signore, si precipita da lei. La ragazza, grazie all’aiuto della madre, dell’ex Riccardo Guarnieri e delle sue amiche Veneri, dà alla luce una bambina. A sera, sulla ringhiera di casa Amato, Antonio sorprende la sua futura sposa con una serenata siciliana del Settecento, cantando ‘Mi votu e mi rivotu’.

Nel frattempo, Umberto e Vittorio arrivano alla villa di Rapallo, dove il perfido Luca Spinelli tiene in ostaggio Marta, ma i due uomini non trovano nessuno: i due sono spariti nel nulla.

È l’alba, Marta, dopo aver perso i sensi, si risveglia in fondo a una scarpata con qualche ferita sul corpo. Di Luca, invece, si sono perse le tracce.

La famiglia Amato è impegnata con gli ultimi preparativi del matrimonio di Antonio ed Elena. I due sposini, prima di entrare in chiesa, ricevono una sorpresa insperata e molto gradita. In questo giorno festoso, Roberta si rabbuia quando viene a sapere che il compagno Federico deve partire per il servizio militare. Tina e Sandro, felici di aver ottenuto la benedizione da Agnese, iniziano a fare grandi progetti di coppia.

Marta finisce in ospedale

Dopo lunghe ed estenuanti ricerche, i signori Conti e Guarnieri riescono a salvare Marta e a portarla subito in una struttura ospedaliera. Nel frattempo, Luciano aggiorna Clelia sul piano che ha studiato per mandare Oscar in carcere e le dice che la trappola scatterà il giorno dopo. Dopo aver lasciato l’ospedale contro il parere del medico, la sorella di Riccardo decide di affrontare a muso duro Umberto: la ragazza vuole sapere se il padre ha davvero tolto tutti i beni della famiglia di Luca. Mentre Gabriella riceve un’altra lettera del suo spasimante anonimo, l’esibizione di Tina viene conclusa con un intervento della moglie di Sandro.

Il Paradiso delle Signore 3, finale di stagione: i signori Cattaneo e Guarnieri in pericolo

È il giorno della vendetta contro Oscar e il ragioniere Cattaneo appare visibilmente teso. La rivelazione scioccante di Nora spinge la stampa a raccogliere più informazioni sulla relazione clandestina di Tina e Sandro. Questa situazione mette a duro confronto la signorina Amato e la madre Agnese. Gabriella si sente molto appagata dal suo nuovo lavoro e decide di non incontrare più l'autore delle lettere romantiche anonime. Nel frattempo, si mette in moto la trappola che Luciano ha preparato per Oscar ma qualcosa non va per il verso giusto. A questo punto, il ragioniere si trova costretto a intervenire in prima persona, mettendo a rischio la propria vita.

Luca, intanto, piomba nello studio di Umberto, puntandogli un'arma contro.

Luciano, nelle puntate della terza stagione de Il Paradiso delle Signore in replica la prossima settimana, finisce in ospedale dopo aver beccato un colpo di proiettile sparato da Oscar. Se per il ragioniere Cattaneo e la capocommessa Calligaris è la fine di un incubo, per il commendatore Guarnieri è arrivato il momento di affrontare definitivamente i fantasmi del suo passato e confessare chi è stato a togliere i beni della famiglia Fonseca. Nonostante i gossip, Tina decide lo stesso di portare avanti la sua relazione con Sandro e Agnese non la prende affatto bene. Mentre Silvia è consapevole che il cuore di Luciano batte per un'altra donna, Nicoletta prende una decisione definitiva per il futuro della piccola Margherita.

Infine, Marta e Vittorio passano una serata da soli al Paradiso e tra i due scappa un appassionante bacio.