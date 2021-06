Il Paradiso delle Signore 6 sta per arrivare su Rai 1 dopo la pausa estiva e gli attori sono già sul set per registrare le nuove puntate. Come ogni anno, il cast si rinnova in parte con new entry e riconferme. A far trapelare interessanti indizi sono gli stessi attori sui loro profili social. Molto probabile il rientro di Tina Amato e anche quello di Roberta, la ex fidanzata di Marcello che si è trasferita a Bologna senza aver mai saputo la verità sul motivo per il quale Barbieri ha deciso di troncare con lei.

Nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore ci saranno poi Laura Rossi, come si intravede da un post dell'attrice su Instagram, e Salvatore Langella.

Rossi interpreta una sartina e, con tutta probabilità, andrà a sostituire Maria Puglisi. Ancora incerto il ruolo di Langella ma, visto il suo fascino tenebroso, senza dubbio sarà pronto a far capitolare qualche protagonista femminile. Di seguito, le anticipazioni e le prime conferme per quanto riguarda il cast.

Il Paradiso delle Signore, nuovi attori

Presso Videa Studi Televisivi si stanno registrando le puntate inedite della nuova stagione della soap, che tornerà su Rai 1 a settembre. Tra le new entry ci sarà Laura Rossi, come dimostra un suo scatto sul set de Il Paradiso delle Signore. L'attrice interpreta una sartina che lavorerà al grande magazzino. Probabilmente sostituirà Maria Puglisi, che dovrebbe sposare Rocco.

Il condizionale è d'obbligo, dal momento che le nozze di Maria e Rocco non sono così scontate come poteva sembrare in un primo momento. Anche se la giovane Puglisi sembra aver trovato un accordo con il padre, Giuseppe potrebbe ancora mettersi di mezzo. A proposito della famiglia Amato, pare certa la presenza di Agnese (Antonella Attili), Salvatore (Emanuel Caserio) e Giuseppe (Nicola Rignanese).

Salvatore Langella arriva ne Il Paradiso delle Signore 6

Un altro attore che farà parte del cast è Salvatore Langella, già conosciuto al pubblico Rai per le sue partecipazioni in Io Sono Mia, Provaci ancora prof, Mia Martini e in Che Dio ci aiuti, la seguitissima serie con Elena Sofia Ricci dove interpretava Rodolfo.

Per quanto riguarda il ruolo che ricoprirà Langella, vige ancora il silenzio.

Senza dubbio sarà un uomo importante e di un certo livello, visto l'abbigliamento elegante e sobrio che sfoggia nella foto sul set. A settembre ritroveremo poi Adelaide (Vanessa Gravina) e Umberto (Roberto Farnesi) con un look rinnovato. Il Paradiso delle Signore 6 ripartirà proprio dal giallo irrisolto di Achille Ravasi e, a quanto pare, il commendatore non passerà un periodo facile. Lo stesso Farmesi ha infatti anticipato in una sua recente intervista che Umberto finirà sotto interrogatorio.