La quinta stagione de Il Paradiso delle Signore si è conclusa il 28 maggio e per alcuni personaggi il finale si è rivelato positivo. È stato il caso di Marcello Barbieri, il barista dal passato turbolento che sembra essere intenzionato a cambiare vita. Dopo l'ultima puntata il pubblico è curioso di sapere come andranno le cose per il personaggio anche nella prossima stagione. L'interprete di Barbieri, Pietro Masotti, ha commentato il finale così: "Finalmente un po' di sollievo dopo un anno di problemi". L'attore ha anche rilasciato uno spoiler dichiarando che la quiete "non durerà per molto".

Dunque, i fan della soap dovranno aspettarsi nuove difficoltà in vista per Marcello.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, Pietro Masotti: 'La quiete per Marcello non durerà per molto'

In un'intervista rilasciata a TvSerial, Pietro Masotti ha commentato il finale de Il Paradiso delle signore 5 che ha riservato al suo personaggio un po' di tranquillità dopo aver passato una stagione travagliata. Come il pubblico ricorderà, Marcello ha dovuto prendere inizialmente una decisione difficile, cioè allontanare la fidanzata Roberta per tenerla al sicuro dalla vendetta del Mantovano. Nel corso delle puntate ha accettato di fare lo spallone del malvivente per evitare conseguenze spiacevoli. Mentre svolgeva i suoi compiti, si è avvicinato a Ludovica Brancia di Montalto, coinvolta e minacciata da Castrese.

Così, i due hanno finito per innamorarsi e, dopo aver superato i problemi con la giustizia, hanno iniziato la loro vita di coppia. A tal proposito, l'interprete di Marcello si è detto soddisfatto delle scelte fatte dagli autori che hanno concesso al suo personaggio un po' di respiro. Tuttavia, l'attore ha anticipato che questo momento di quiete non durerà molto.

Infatti, con un filo di ironia, ha dichiarato: "Non sarà così per molto tempo, altrimenti non sapremmo cosa raccontare".

Il futuro di Marcello e Ludovica ne Il Paradiso delle signore 6: un eventuale ritorno di Roberta potrebbe metterli in crisi

Dopo la partenza di Roberta Pellegrino, il personaggio di Marcello ha attraversato momenti difficili.

Tuttavia, nelle puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda nelle ultime settimane, Barbieri sembrerebbe aver ritrovato la serenità accanto a Ludovica. Tra i due è scoppiato un amore travolgente per il quale entrambi sono disposti anche a sacrificare la loro sicurezza. Alla fine della stagione sono riusciti a superare delle grosse difficoltà, ma le anticipazioni rilasciate da Pietro Masotti non preannunciano sviluppi positivi. Sul web circola un rumor sul ritorno di Roberta. Se fosse così, sarebbe inevitabile la nascita di un triangolo amoroso. In ogni caso, poiché si tratta di voci non confermate, al pubblico non resta che attendere l'inizio della sesta stagione.

Pietro Masotti de Il Paradiso delle signore: 'Non mi aspettavo che Ludovica si compromettesse per Marcello'

Sempre nel corso dell'intervista, Pietro Masotti ha rivelato quale colpo di scena lo abbia lasciato di stucco nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore. L'attore ha svelato di essersi stupito del comportamento di Ludovica, interpretata da Giulia Arena.

Il giovane interprete ha ammesso: "Abbiamo passato del tempo a chiederci se quello tra l'ereditiera e l’ex galeotto fosse vero amore. Non mi aspettavo che il personaggio di Ludovica si compromettesse così tanto per Marcello". Dunque, per Masotti la risposta alla domanda si trova proprio nelle scelte fatte da Brancia nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore. Infatti, "mettendo in gioco il proprio amore" è riuscita a ridare la libertà al barista.