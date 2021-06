Cresce l'attesa per Il Paradiso delle Signore 6, che andrà in onda a settembre 2021 con le puntate inedite. Grazie ad alcune interviste degli attori e qualche scatto rubato sul set, arrivano già le prime anticipazioni. A dare più corpo alla trama è anche la presentazione ufficiale, con tanto di cast rinnovato, pubblicata sul palinsesto Rai per l'offerta 2021/2022.

A fare parte del Paradiso Daily nuova stagione ci saranno i confermatissimi Roberto Farnesi (Umberto Guarnieri) e Vanessa Gravina (Adelaide di Sant'Erasmo), che dovranno affrontare le conseguenze della sparizione di Achille Ravasi.

La loro famiglia però dovrà fare a meno di una presenza importante, ovvero quella di Marta, che non tornerà da New York (almeno per il momento). Gloria Radulescu infatti, non compare nel cast. Ma le sorprese non sono finite qui.

Nuove puntate Il Paradiso delle Signore 6: Rocco non c'è, mistero sul matrimonio

Che fine ha fatto Rocco Amato? La domanda è lecita, visto che Giancarlo Commare non è presente nell'elenco degli attori che faranno parte della sesta stagione della soap campionessa di ascolti. Compare invece quello di Chiara Russo, alias Maria Puglisi. Le ipotesi sono diverse e non tutte positive: i fan della coppia li vorrebbero sposati, magari anche fuori scena, e in due città diverse per motivi lavorativi.

Ciò potrebbe giustificare l'assenza di Rocco, magari impegnato con la sua carriera ciclistica ma comunque legato a Maria. Non si esclude però che la coppia possa andare incontro a un destino avverso, che faccia terminare il loro amore appena nato.

Di Federico invece non si hanno notizie da un po', e pare che non se ne avranno.

Nemmeno il nome di Alessandro Fella compare tra gli attori confermati per la sesta stagione. Umberto dunque, oltre alla mancanza di Marta, dovrà affrontare anche quella del figlio ritrovato da poco, con il quale aveva iniziato a stringere un buon rapporto dopo la drammatica confessione di Silvia.

Anna torna nella sesta stagione Il Paradiso delle Signore

Non solo addii, a settembre ne Il paradiso delle signore ci saranno anche dei ritorni. Dopo tanto tempo lontano da Milano e dall'amato grande magazzino, rientra Anna Imbriani (Giulia Vecchio) che aveva preso parte nelle prime due stagioni. E, come ogni ritorno in piena regola che si rispetti, non mancheranno le sorprese.

Tempo di rientri anche per la famiglia Amato: è ormai certo l'arrivo di Tina, ora affermata cantante, che scombussolerà i già precari equilibri. Agnese ne sarà contenta, ma la sua felicità durerà troppo poco: ci sarà infatti da tremare quando verrà alla luce il segreto di Giuseppe che lo lega a Petra, una misteriosa donna che gli ha inviato una lettera dalla Germania.