Armando e Agnese de Il Paradiso delle Signore si rimettono insieme? Questa domanda tiene banco tra gli appassionati della soap campionessa di ascolti in onda su Rai 1 e che a settembre tornerà con gli episodi inediti. Gli attori sono già sul set, impegnati a girare le nuove puntate. Non mancano già da ora le sorprese, a cominciare dal cast, che si arricchisce con diverse new entry; tra queste Laura Rossi che interpreterà una sartina e l'affascinante Salvatore Langella, già conosciuto al pubblico Rai per diversi progetti e per il ruolo di Rodolfo in Che Dio ci aiuti.

Gli attori non mancano di dare interessanti anticipazioni e indizi su quelle che saranno le nuove trame de Il Paradiso delle Signore 6. Questa è la volta di Pietro Genuardi, il volto di Armando Ferraris, che in una recente intervista ha parlato del suo personaggio e della storia tra il capo magazziniere e la signora Amato.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, il futuro di Armando e Agnese

Nella stagione della soap che si è appena conclusa, non c'è stato il lieto fine per Armando e la signora Amato, che ha ritenuto opportuno tornare con Giuseppe. Ferraris, con il cuore spezzato, ha dovuto rinunciare al sogno di vivere alla luce del sole la storia d'amore con Agnese.

Con il passare del tempo, Giuseppe si è messo nei pasticci, dimostrando la sua vera natura.

Non solo ha organizzato una truffa ai danni del Paradiso delle Signore, ma ha anche cercato di mettere i bastoni tra le ruote a Rocco, promesso ciclista professionista.

Come se non bastasse, il signor Amato ha ricevuto una misteriosa e compromettente lettera da parte di Petra, una donna tedesca che ha qualcosa di importante da dire.

Giuseppe, per paura delle conseguenze, ha tenuto nascosto il tutto ad Agnese. Con queste premesse, che ne sarà del matrimonio degli Amato? E soprattutto, Armando avrà una possibilità di essere felice con la donna che ama? A dare qualche indizio, Pietro Genuardi.

Agnese e Armando, un storia d'amore ancora da scrivere

L'attore, in una recente intervista a Visto, ha parlato del suo personaggio.

Armando è amatissimo dai fan de Il Paradiso delle Signore e Genuardi non si stupisce: ''È un uomo leale, capace di spendere le sue energie per aiutare gli altri''. Di Ferraris, apprezza anche il suo spirito ribelle e dedito alla giustizia, come gli ha insegnato la lunga esperienza da partigiano.

Riguardo la storia d'amore con Agnese, Pietro Genuardi dice: ''Non so se le strade di Armando e Agnese, nel futuro, torneranno a incrociarsi''. L'attore ricorda che, oltre ai sentimenti, c'è anche il contesto storico con il quale devono fare i conti. Siamo nel 1962 e in Italia non era ancora ammesso il divorzio, tanto che Clelia e Luciano sono dovuti scappare: ''Vigeva ancora il delitto d'onore'', precisa Genuardi.

Si parte dal giallo Ravasi nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore 6

Dunque, se Giuseppe avesse ucciso Agnese per tradimento, non ci sarebbe stato nessun problema legale. Nell'attesa di sapere come evolverà l'intreccio Giuseppe - Armando - Agnese, cresce la tensione anche per gli sviluppi del caso Ravasi. Stando alle prime anticipazioni, l'intera faccenda verrà chiarita nelle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6, in onda a settembre 2021 su Rai 1.