Il Paradiso delle signore tornerà a settembre con la sesta stagione e il 22 giugno, la Rai ha pubblicato un comunicato stampa in cui ha presentato il nuovo palinsesto e ha regalato ai fan alcune anticipazioni della soap televisiva. Per le nuove puntate sono previsti alcuni ritorni e l'arrivo di nuovi personaggi che arricchiranno le trame e continueranno ad appassionare milioni di telespettatori che attendono con ansia di sapere come andranno a finire le vicende dei protagonisti. Tina Amato riabbraccerà la sua famiglia e ci saranno anche nuovi protagonisti, come Ezio e Marco, mentre Ludovica e Marcello resteranno insieme, ma dovranno affrontare degli ostacoli.

La famiglia Amato riabbraccerà Tina, mentre Giuseppe dovrà affrontare il suo passato: spoiler Il Paradiso delle signore

Le anticipazioni per la sesta stagione de Il Paradiso delle signore annunciano che Tina amato sarà di ritorno a Milano. La figlia di Agnese e Giuseppe era stata lontana dalla famiglia per realizzare il suo sogno d'amore insieme a Sandro Recalcati e per inseguire il suo sogno di diventare una cantante affermata. La ragazza ritroverà la famiglia decisamente cambiata e probabilmente si troverà ad affrontare le difficoltà tra i suoi genitori. Giuseppe Amato, infatti, alla fine della quinta stagione ha ricevuto una lettera firmata da una donna, Petra, e per lui sarà tempo di affrontare il suo passato trascorso in Germania.

A quanto pare, infatti, la donna aspetta un figlio da lui che durante la sua lontananza da Agnese ha tradito sua moglie. Di Sandro Recalcati, invece, non è stata rivelata nessuna informazione e l'attore Luca Capuano, per il momento non sarebbe stato visto sul set.

Al Paradiso delle signore, Vittorio riscoprirà il suo lato romantico

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore rivelano che, nella sesta stagione, si darà spazio come sempre alle evoluzioni social che hanno caratterizzato gli anni '60 e Vittorio Conti sarà ancora protagonista. Il proprietario del grande magazzino, dopo aver detto addio a sua moglie Marta, si dedicherà completamente al suo lavoro e svilupperà nuove idee, come il nuovo mensile chiamato "Paradiso market", Inoltre, secondo le anticipazioni, per Vittorio arriverà il momento di riscoprire il suo lato romantico, anche se non è specificato chi sarà a risvegliare la sua voglia d'amare.

Al Paradiso delle signore, inoltre, arriveranno nuovi personaggi: a casa Guarnieri ci sarà Marco Sant'Erasmo, nipote di Adelaide, mentre per la signorina Colombo ci sarà suo padre Ezio. L'arrivo dell'uomo provocherà, senza dubbio, un grande cambiamento e per Gloria arriverà il momento di fare i conti con il suo passato. Ludovica e Marcello saranno presenti anche nella sesta stagione e i due ragazzi, dopo aver trovato finalmente la felicità insieme, dovranno riuscire a gestire le differenze sociali che li separano.