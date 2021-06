Tra le protagoniste de Il Paradiso delle Signore vi è l'attrice Giulia Arena, che il pubblico conosce nei panni di Ludovica Brancia. In questi giorni l'attrice è tornata sul set per girare le puntate della sesta stagione della soap opera che tornerà in onda da settembre in poi su Rai 1. E, dato il ritorno alla vita del set, è tornata anche a fare la pendolare tra Roma e Milano. Il 7 giugno, sui social, Giulia ha voluto raccontare una disavventura che si è trovata a vivere in prima persona dovuta al guasto di un treno che ha creato una situazione di panico e paura tra i vari passeggeri.

La disavventura di Giulia Arena sul treno: il dramma dell'attrice de Il Paradiso delle signore

Nel dettaglio, Giulia Arena ha raccontato che al termine delle riprese de Il Paradiso delle signore 6, si è recata in stazione per prendere il treno in partenza alle 16:00 che l'avrebbe portata da Roma e Milano.

Pochi minuti dopo la partenza, si è verificato un guasto.

In un primo momento avevano informato i passeggeri che il tutto si sarebbe risolto nel giro di pochi minuti, ma così non è stato, al punto che i passeggeri si sono ritrovati bloccati su questo treno guasto per svariate ore.

"Mai vista una situazione così allucinante", ha ammesso l'attrice de Il Paradiso delle signore, sfogandosi nelle stories del suo profilo ufficiale Instagram, dove ha voluto raccontare e denunciare questa disavventura.

'Hanno chiamato la polizia per sequestro', dice l'attrice de Il Paradiso 6

Giulia ha raccontato che i passeggeri del trono sono stati lasciati chiusi per ben 4 ore sul treno guasto, in attesa che venissero trasferiti su un altro treno, per poter riprendere il viaggio.

"Senza spiegazioni. Gente che ha chiamato la polizia per sequestro. Gente che è andata in escandescenza. Gente che si è sentita male", ha testimoniato l'attrice che ha poi spezzato una lancia a favore degli assistenti ferroviari che "non sapevano più dove sbattere la testa", per far fronte a tale situazione di disagio che si era venuta a creare.

"Dopo 4 ore decidono di far arrivare un treno in soccorso. Montano le passerelle per il trasbordo di emergenza. peccato che le passerebbe siano instabili", ha aggiunto ancora Giulia Arena nel suo racconto, rivelano che poi che uno degli assistenti si è anche infortunato durante tale operazione.

L'attrice Giulia Arena confermatissima ne Il Paradiso 6

Insomma un vero incubo per la giovane attrice de Il Paradiso delle signore che ha scelto di condividere tutto con i suoi followers su Instagram.

Disavventura a parte, Giulia sarà una delle protagoniste indiscusse della sesta stagione della soap opera di Rai 1, al centro delle trame per la sua neonata storia d'amore con Marcello Barbieri.