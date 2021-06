Michele Merlo non ce l'ha fatta. Ieri mattina è arrivata la notizia del suo decesso che ha sconvolto i fan e tutti gli artisti che in questi anni hanno avuto modo di collaborare con lui. Dopo aver combattuto per giorni contro un'emorragia cerebrale, il cuore di Michele ha smesso di battere. Tante le persone che in queste ore hanno scelto di ricordarlo sui social, compresa la sua fidanzata Luna Shirin Rasia, che ha voluto dedicargli un ultimo straziante post d'addio in cui lo ringrazia per tutte le belle emozioni che hanno vissuto durante il periodo in cui sono stati insieme.

Michele Merlo, la fidanzata Luna rompe il silenzio con un messaggio d'addio sui social

L'agonia di Michele Merlo è cominciata lo scorso giovedì, quando il giovane cantante lanciato dal talent show Amici di Maria De Filippi, si è sentito male proprio mentre si trovava in compagnia della sua fidanzata.

Immediata la corsa in ospedale, dove i medici gli hanno riscontrato un'emorragia cerebrale in corso dovuta ad una leucemia fulminante e lo hanno sottoposto ad un delicatissimo intervento chirurgico.

Il cuore di Michele, però, non ha retto e ieri mattina è arrivata la straziante notizia della sua morte. Un dolore immenso per la famiglia del giovane artista e anche per la sua fidanzata Luna, che in queste ore è ritornata sui social dopo giorni di assenza ed ha voluto dedicare un ultimo post di addio al suo amato Michele.

Le parole della fidanzata di Michele Merlo

"Grazie, grazie di tutto. Per sempre nel mio cuore", ha scritto Luna aggiungendo poi che il destino li aveva fatti incontrare quasi per magia, dando loro la possibilità di vivere dei momenti di magia, di amore puro.

"Non so quando e se sarò pronta a rituffarmi in questo mondo, ma ci riuscirò, te lo prometto cuore mio", ha scritto Luna rivelando che la forza che gli è stata data da Michele durante la loro relazione, non è stato in grado di dargliela mai nessun'altra persona.

"Vivrò a pieno la vita per me e per te. Sarai sempre in tutti i miei pensieri e momenti", ha chiosato la giovane Luna nel dare il suo addio per sempre al fidanzato Michele.

L'addio di Maria De Filippi ed Emma Marrone a Michele Merlo

Un messaggio decisamente molto toccante che ha, ancora una volta, commosso i tantissimi fan che in queste ore si sono riversati sul profilo Instagram del cantante per lasciare un ultimo saluto d'addio al giovane artista, scomparso a soli 28 anni.

Tra i messaggi di queste ore c'è stato anche quello di Maria De Filippi e della redazione di Amici, che lo hanno descritto come un ragazzo sensibile e perbene, che difficilmente verrà dimenticato.

Anche Emma Marrone, che era stata la sua coach ad Amici 16, ha scritto un post social in cui ha ammesso di avere il cuore straziato da questa terribile notizia.