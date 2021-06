Arrivano le anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, che narra le vicende amorose dei due protagonisti Eda e Serkan. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia, su Canale 5, dal 28 giugno al 2 luglio 2021, tutti i giorni a partire dalle ore 15:30.

Le vicende di questa settimana saranno incentrate sul compleanno di Serkan, sui piani orditi da Kaan per circuire Melek, sui problemi legati al brevetto del lampadario creato dall'Art Life e sulle accuse di spionaggio industriale che Serkan muoverà nei confronti di Eda.

Serkan festeggia il suo compleanno con Eda

Le anticipazioni di Love is in the air ci segnalano che Eda cercherà di mettere alla prova il fidanzato, organizzando a Serkan una cena di lavoro con Selin nel giorno del suo compleanno. Il dirigente ci rimarrà molto male e si confiderà con Engin che tenterà di rassicurarlo. Più tardi, Serkan abbandonerà la cena con Selin per raggiungere Eda in un umile ristorante dove sta mangiando una semplice zuppa. A fine serata, Eda regalerà a Serkan un mappamondo. Il giorno dopo si recheranno insieme in una tenuta in cui Eda ha il compito di eseguire una ristrutturazione paesaggistica insieme alla signora Idil, un noto architetto.

Serkan dubita di Eda

Nel frattempo, Kaan si avvicinerà a Melek per convincerla a rivelargli alcuni segreti dell'Art Life.

Dopo essersi reso conto che Eda è molto sfuggente nei suoi confronti, Serkan verrà a sapere che il designer originale del lampadario che avevano realizzato e venduto ad uso esclusivo di una catena di hotel mondiale è stato rubato da Kaan che ha ceduto l'idea ad una fabbrica avversaria che lo ha realizzato e immesso nel mercato per screditarli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A quel punto, il dirigente si convincerà che sia stata Eda a tradirlo perché lei era la persona a cui aveva affidato il compito di registrare i disegni originali all'ufficio dei brevetti. La giovane si sentirà affranta ed umiliata dalle parole del fidanzato e lo lascerà fra le lacrime davanti a tutti. Scossa dall'accaduto, Eda deciderà di confidarsi con le sue amiche e Ceren, per poi andare a trovare Serkan il giorno dopo per restituirli invano l'anello di fidanzamento.

All'Art Life, tutti gli impiegati cercheranno di creare in ventiquattr'ore di tempo un nuovo prototipo del lampadario da fornire al cliente americano in sostituzione del precedente. Engin tenterà di convincere Eda a ritornare in studio ma la giovane deciderà di licenziarsi e chiudere definitivamente col fidanzato. Quest'ultimo, però, riuscirà ad intercettarla in studio e le chiederà una prova della sua innocenza. Nel frattempo, Fifi, grazie alle sue conoscenze, riuscirà ad ottenere la registrazione delle telecamere in cui si vede che lei e Eda non hanno ceduto i documenti a nessuno mentre si recavano dal notaio. Dopo aver ascoltato una conversazione fra Serkan e Selin, Ferit confesserà ad Eda di essere stato lui ad inviare le foto del contratto a Kaan che poi le ha passate ad una giornalista.

In seguito, Fifi capirà che è stato proprio Kaan a rubare il progetto del lampadario di Serkan per danneggiare la Art Life. A quel punto, le ragazze decideranno di ottenere le prove del furto per riabilitare il prima possibile il nome di Eda. Fifi e Melo addormenteranno Kaan con l'etere per poi prendere il suo cellulare ed inviare ad Eda tutte le foto del progetto di illuminotecnica.