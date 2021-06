Si fanno sempre più interessanti le anticipazioni di Love is in the air: nelle puntate della soap che andranno in onda dal 5 al 9 luglio, Serkan ed Eda si troveranno costretti a passare la notte nello chalet di montagna dei Bolat. Ma questo non sarà l'unico colpo di scena a cui assisteranno i telespettatori: Selin annuncerà le sue nozze con Ferit all'improvviso ed Eda Yildiz dovrà fare di tutto per evitare che ciò accada. La ragazza dirà che anche lei e Serkan sono sul procinto di convolare a nozze per fare ingelosire la ex di Bolat.

Serkan ammanetta Eda

Le anticipazioni delle puntate di Love is in the air che verranno trasmesse da lunedì 5 luglio a venerdì 9 luglio, rivelano che Serkan dirà a Engin che a rubare il brevetto del lampadario è stato Kaan. Il businessman inoltre, deciderà di volersi riprendere il progetto dell'albergo ecologico, in modo tale da costringere Eda a riprendere il lavoro in azienda. Durante una passeggiata Serkan comprerà un vestito per Eda: tuttavia, Seyfi e Sirius, per far avvicinare i due giovani, metteranno nel sacco del regalo le manette che Eda aveva usato durante il primo incontro con Serkan. Giunto a casa della ragazza, Ayfer e le amiche di Eda lo manderanno via, ma Melek rivelerà all'uomo dove si trova Eda.

Trovata Eda, Serkan la ammanetterà e la costringerà ad andare con lui in montagna. I due discuteranno e alla fine Serkan lascerà la casa per poi tornare indietro. Eda a questo punto, credendo che si tratti di un aggressore, gli spruzzerà addosso lo spray al peperoncino. Rendendosi conto dell'errore, Eda aiuterà l'architetto a riprendersi, ma i due saranno costretti a passare la notte allo chalet nella stessa stanza per via delle forti piogge che hanno allagato tutto.

Preoccupate per Eda, le amiche andranno a casa di Serkan e scopriranno che i due sono bloccati in montagna. Rientrati a casa, le amiche di Eda la prenderanno in giro per il fatto che lei abbia passato la notte con Serkan.

Ferit e Selin annunciano le nozze

Mentre Serkan offrirà a sua madre l'aiuto per superare il trauma legato alla morte del fratello, il businessman non riuscirà ad aprire il suo cuore ad Eda neanche nell'ultimo giorno del loro finto fidanzamento.

Frattanto, Engin chiede l'aiuto di Ceren per conquistare Piril. Portando in dono un terrario, Serkan chiederà scusa a Eda che lo perdonerà. Una notizia romperà la calma appena ritrovata: Ferit e Selin si sposeranno presto e, per impedire che Serkan possa interferire, la coppia partirà per l'Italia fino al giorno prima delle nozze. A questo unto, Eda farà di tutto per impedire che le nozze avvengano. Mentre Serkan chiederà alla ex di far firmare un accordo prematrimoniale a Ferit per evitare che lui possa avere più potere in azienda dopo le nozze, Eda cambierà look per fra ingelosire la futura sposa.

Messa alle strette, Eda affermerà che anche lei e Serkan si sposeranno presto e si alleerà con la madre del finto fidanzato per cercare l'abito da sposa, coinvolgendo anche Selin.

Infine, Engin chiederà a Serkan cosa prova realmente per Eda e questi, innervosito poiché tutti conoscono ormai l'accordo tra lui e Eda, andrà da quest'ultima per chiarirsi con lei.