Anticipazioni settimanali in arrivo su Love is in the air riguardo alle puntate in onda da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio 2021: Eda e Serkan vicini all'addio? La festa di compleanno organizzata per Bolat sarà l'inizio di una serie di accadimenti che porteranno la bella Eda ad allontanarsi da lui restituendogli l'anello e prendendo la decisione di licenziarsi. A prendere in mano la situazione saranno Fifi e Melo che, dopo aver scoperto un retroscena scottante su Kaan, lo addormenteranno con l'etere per sottrargli le preziose prove che stanno cercando.

Anticipazioni Love is in the air: Serkan non si fida più di Eda

Non saranno tempi facili per Serkan ed Eda. Tutto inizierà quando Eda organizzerà a Bolat una cena con Selin. L'imprenditore non ne capirà il motivo e penserà che sia un modo per far sì che si allontani da lei, tornando con la ex. Eda confiderà alle sue amiche che si tratta di una sorta di messa alla prova. Il suo piano andrà a buon fine, visto che Serkan lascerà Selin e la raggiungerà in un altro ristorante, dove riceverà in regalo un prezioso mappamondo.

La tranquillità tra i due durerà molto poco. La mattina seguente, Sekan scoprirà che Kaan e il suo team hanno rubato il progetto di un suo lampadario disegnato in esclusiva. Bolat darà la colpa a Eda, visto che aveva affidato a lei i fascicoli contenenti bozzetti del progetto.

La reazione della ragazza sarà molto forte e, sentendosi umiliata, gli restituirà l'anello di fidanzamento.

Serkan vuole una prova da Eda

Come raccontano le anticipazioni settimanali di Love is in the air, Serkan non accetterà né l'anello né la lettera di licenziamento di Eda: pretenderà però da lei delle prove che la scagionino dalle sue accuse.

Le amiche di Eda saranno pronte ad aiutarla, in primis Fifi, che ispezionerà i filmati delle telecamere di sicurezza.

Successivamente, Ferit dirà a Eda di aver inviato le foto del contratto a Kaan, responsabile di averle passate alla stampa. Dopo aver spiegato nei minimi particolari tutta la faccenda a Melo, quest'ultima capirà di essere stata ingannata abilmente da Kaan, con l'obiettivo di farsi rivelare tutti i segreti dell'azienda.

Fifi e Melo tendono un'imboscata a Kaan, Love is in the air: puntate dal 28 giugno al 2 luglio 2021

A quel punto, non sarà difficile immaginare che è stato proprio Kaan a rubare il progetto di Serkan per lucrare al posto suo. Le amiche di Eda si metteranno subito all'opera per incastrare il vero responsabile del furto e salvare così la reputazione della povera Yildiz.

Le anticipazioni di Love is in the air raccontano che Kaan verrà colto di sorpresa da Melo e Fifi, che gli faranno perdere i sensi facendogli annusare dell'etere. In questo lasso di tempo si impossesseranno del suo cellulare inviando a Eda le foto con la cartella del progetto che ha rubato a Serkan.