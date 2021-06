Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la serie turca Love is in the air in prima visione assoluta. Le anticipazioni delle nuove puntate turche che presto arriveranno anche in Italia, rivelano che Serkan si ritroverà a dover fare i conti con una notizia che lo lascerà senza parole. Ferit e Selin, infatti, hanno scelto di sposarsi ed hanno organizzato il matrimonio nel giro di una settimana. Così, contando sul falso fidanzamento con Eda, l'architetto cercherà di fare il possibile per evitare che tale matrimonio vada in porto ma questa situazione finirà per avvicinarlo ancora di più alla dolce fioraia.

Intanto, le due donne si ritroveranno impegnate con le prove degli abiti da sposa.

Anticipazioni turche Love is in the air: Eda annuncia le nozze con Serkan

Nel dettaglio, le anticipazioni turche delle nuove puntate di Love is in the air rivelano che Serkan dopo aver appreso la notizia, chiederà ad Eda di convincere in tutti i modi Selin a non sposare Ferit.

Sta di fatto che la Yildiz si ritroverà in grande difficoltà e per riuscire a risolvere la spinosa questione, comunicherà a Selin che anche lei e Serkan hanno intenzione di sposarsi al più presto.

Tale rivelazione manderà Serkan su tutte le furie: l'architetto se la prenderà con la falsa fidanzata per quello che ha fatto. Eda, intanto, si ritroverà a trascorrere l'intero pomeriggio con Selin, a casa di Aydan, dove proveranno degli abiti da sposa.

Le anticipazioni turche della soap opera di Canale 5, rivelano che Eda manterrà comunque fede al contratto che ha stipulato con Serkan e così durante la prova degli abiti da sposa, rivelerà a Selin che l'uomo non ha mai smesso di sognare un futuro con lei e quindi le farà capire che, ad oggi, è ancora innamorato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Serkan confessa la verità a Engin

Sta di fatto che, dopo i rumors di Ceran durante una discussione, Engin deciderà di mettere alle strette il suo amico e gli chiederà di dirgli apertamente se è ancora innamorato di Selin e soprattutto se il fidanzamento con Eda, sia soltanto una messinscena studiata a tavolino.

A quel punto, l'architetto deciderà di svuotare il sacco e racconterà al suo amico tutta la verità in merito al contratto e all'accordo che c'è con la fioraia.

Al tempo stesso, però, Serkan ammetterà di essere in crisi perché ormai non riesce più a capire quanto ci sia di "falso" nel loro rapporto.

In questo modo, quindi, l'architetto ammetterà di essere profondamente confuso in merito ai sentimenti che sente di provare nei confronti di Eda. Al tempo stesso, però, vuole che il matrimonio di Selin non venga celebrato.

Eda parla della morte dei genitori: anticipazioni turche Love is in the air

Le trame delle puntate turche di Love is in the air rivelano che, data la situazione che si è venuta a creare, Eda e Serkan si ritroveranno a trascorrere sempre più tempo insieme.

I due si ritroveranno da soli nello chalet di montagna della famiglia dell'architetto e durante questo incontro, Serkan chiederà alla donna il vero motivo che si cela dietro la sua claustrofobia.

A quel punto, Eda deciderà di aprire il suo cuore a Serkan, confessandogli che è legata alla morte dei suoi genitori, i quali hanno perso la vita in seguito al crollo della casa dove si recavano sempre per trascorrere il periodo delle vacanze.