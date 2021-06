Nelle prossime puntate di Love is in the air, in onda su Canale 5, Serkan cercherà di trovare un modo per far pace con Eda, dopo averla accusata di aver passato un dossier a Kaan Karadağ. Porre rimedio non sarà per niente semplice ma alla fine, dopo diverse peripezie, i due inizieranno ad avvicinarsi sempre di più, arrivando addirittura a dormire nello stesso letto.

Eda vuole delle scuse da Serkan

Dopo l'accusa di aver passato un dossier a Kaan Karadağ, Eda ha deciso di prendere le distanze da Serkan: la sua mancanza di fiducia l'ha veramente ferita.

Lui, invece, solo dopo un po' ha metabolizzato di essere stato troppo duro con lei, così cercherà in qualche modo di rimediare. Eda non vorrà sentire ragioni, così Serkan prenderà ispirazione da un gesto fatto dalla ragazza la prima volta che si sono conosciuti: l'ammanetterà a lui e la porterà nella baita di famiglia.

I due qui, finalmente, avranno modo di parlare, ma la conversazione non inizierà nel migliore dei modi. Infatti Eda sarà fermamente convinta che Serkan le voglia dire qualcosa sul loro rapporto, mentre lui le parlerà di lavoro e del fatto che la vuole nel progetto dell'hotel ecologico. Lei si aspettava delle scuse in merito a ciò che è successo con Kaan e invece Serkan rincarerà la dose dicendole che se fosse stata più attenta non sarebbe successo niente.

Eda non sopporterà questa situazione, così scapperà dalla baita sotto una pioggia torrenziale.

Eda spruzza dello spray al peperoncino negli occhi di Serkan

Lui la seguirà e sotto la pioggia si creerà un momento molto romantico, dove l'attrazione tra i due verrà fuori, ma Eda sarà troppo orgogliosa per cedere, così continuerà a minacciare di andarsene via e Serkan, stufo del suo atteggiamento, deciderà di lasciarla da sola nella baita: prenderà la macchina e se ne andrà.

Eda rimarrà da sola nella casa, ma a un certo punto, dalla vetrata che dà sul cortile della baita, vedrà un uomo losco con un cappuccio in testa che si accinge a entrare nell'abitazione. Impaurita cercherà un modo per difendersi, così dalla borsetta prenderà uno spray al peperoncino e glielo spruzzerà sugli occhi. L'uomo losco però, in realtà, non sarà altro che Serkan.

I due dormono per la prima volta insieme

Il temporale, infatti, ha devastato le strade, così i due si ritroveranno costretti a trascorrere la notte nella baita. Ci sarà solamente un problema: la pioggia filtrerà sul tetto e per questo motivo due camere da letto saranno fuori uso. Solo un letto sarà disponibile, così i due si ritroveranno a dormire per la prima volta insieme. La notte trascorrerà tranquilla e i due si risveglieranno vicini, occhi negli occhi, con Serkan che terrà Eda per un braccio. Forse gli attriti tra i due stanno iniziando ad appianarsi.