Prosegue l'appuntamento quotidiano su Canale 5 con la soap turca Love is in the air, che sta riscuotendo dei buoni risultati dal punto di vista auditel. Le anticipazioni turche riguardanti le nuove puntate che presto andranno in onda anche nel nostro Paese, raccontano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena. Occhi puntati in primis sul rapporto tra Eda e Serkan: il contratto tra i due innamorati, infatti, verrà smascherato e a scoprire tutta la verità su quanto sta accadendo, sarà Ayfer, la zia super premurosa della fioraia.

Il contratto di Eda e Serkan viene scoperto: anticipazioni turche Love is in the air

Nel dettaglio, le anticipazioni turche riguardanti le nuove puntate della soap opera pomeridiana di Canale 5, rivelano che tutto partirà nel momento in cui Ferit e Selin annunceranno di aver deciso di sposarsi.

I due convoleranno a nozze nel giro di una settimana e questa notizia, ovviamente, manderà su tutte le furie Serkan.

L'architetto, infatti, chiederà ad Eda di rispettare il loro contratto e di fare in modo che le nozze tra Ferit e Selin non vengano mai celebrate, in modo tale che lui non possa "perdere" la donna della sua vita.

Sta di fatto che la donna si ritroverà ad accettare l'ennesima richiesta da parte di Serkan, ma preciserà che questi saranno gli ultimi sette giorni di "patto", dato che poi metterà la parola fine al loro rapporto.

Il piano di zia Ayfer

I colpi di scena, però, non tarderanno ad arrivare. Le trame delle nuove puntate turche di Love is in the air, rivelano che l'agitazione di Eda scatenerà la preoccupazione della zia Ayfer: la donna, infatti, non riuscirà a spiegarsi perché sua nipote decida di trascorrere del tempo al fianco dell'architetto, dato che non è affatto serena.

Non contenta delle spiegazioni da parte di Eda, la zia Ayfer deciderà di rovistare tra le cose personali di sua nipote e finirà per entrare in possesso della copia del contratto.

La reazione della donna non tarderà ad arrivare: per prima cosa, infatti, sceglierà di avere un confronto con Ceren e scoprirà che era l'unica ad essere a conoscenza di questa intricata faccenda.

Ma non finirà qui, perché gli spoiler delle puntate turche della fortunata soap opera pomeridiana estiva di Canale 5, raccontano che subito dopo tale scoperta, la donna si metterà in contatto telefonicamente con la nonna di Eda, che fino a questo momento è rimasta estranea alle vicende della nipote.

Eda sarà chiamata a fare una scelta: anticipazioni turche Love is in the air

La zia Ayfer le chiederà un favore e pochi minuti dopo la loro conversazione, ecco che Eda riceverà una chiamata del tutto inaspettata da parte di sua nonna. La donna, la informerà di aver vinto una borsa di studio in Italia.

Successivamente, sarà la zia stessa a dirle apertamente di aver scoperto tutta la verità sul contratto con Serkan e la spingerà ad accettare la nuova borsa di studio che la porterebbe in Italia per un po' di tempo.

Ma quale sarà a questo punto la reazione della ragazza? Accetterà di trasferirsi oppure resterà al fianco dell'architetto? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate estive della soap.