Love is in the air, la nuova Serie TV turca in onda su canale 5, sta appassionando molto i telespettatori pronti a scoprire come si evolveranno le vicende di Eda e Serkan. Nel dettaglio, nella puntata in onda martedì 15 giugno, Aydan darà una mano a Eda e alle sue amiche per arredare la casa del figlio dandole un tocco femminile: tutto ciò servirà al fine di convincere Selin che Serkan ed Eda siano andati effettivamente a vivere insieme. Selin infatti, sarà sempre più determinata ad andare a cena a casa del suo ex, per verificare come stiano effettivamente le cose.

Selin vuole andare a cena a casa di Serkan ed Eda

In Love is in the air Selin non avrà lasciato perdere il suo proposito di andare a cena a casa di Serkan, così da poter verificare se il suo ex ed Eda siano andati realmente a convivere. La finta fidanzata di Serkan sarà sotto pressione, visto che per essere convincente dovrà portare a casa di Bolat alcuni suoi effetti personali, come ad esempio un rossetto, lo spazzolino e altre cose che non insospettiscano Selin. Il tempo per fare tutto ciò non sarà molto e pertanto, Eda chiederà aiuto Figen, Erdem e Melek, visto che proprio quel giorno la ragazza non potrà assentarsi dal lavoro.

Aydan aiuta Eda a far credere che lei e Serkan vivano insieme

Dando uno sguardo a ciò che andrà in onda martedì 15 giugno, il gruppo riuscirà ad arrivare a casa di Serkan con diversi scatoloni, non senza contrattempi.

Aydan, la madre di Serkan, noterà il trambusto e saputo il motivo aiuterà ad arredare velocemente la casa del figlio dandole un tocco femminile. Il tutto per evitare che Selin scopra che il fidanzamento di Serkan ed Eda è tutta una farsa, compresa la convivenza. Per una volta dunque, Aydan darà una mano a Eda.

Eda e Serkan si preparano alla cena con Selin

Nel corso della nuova puntata di Love is in the air, mentre la madre di Serkan si darà da fare per sistemare la casa, Eda porterà il suo finto fidanzato al mercato per fare la spesa. La ragazza si accorgerà ben presto che Serkan non sarà mai stato al mercato prima d'ora: l'uomo infatti sarà a disagio e compirà numerose gaffe.

Dando invece uno sguardo a ciò che accadrà nelle puntate successive, si viene a sapere che arriverà il momento della fatidica cena con Selin e Ferit. L'ex fidanzata di Serkan sarà più che mai sospettosa e continuerà a credere che la convivenza della coppia sia solo una messinscena. I suoi sospetti troveranno conferma nel momento in cui troverà l'accordo di fidanzamento. Per saperne di più, non resta che attendere le prossime anticipazioni di Love is in the air.

Per non perdere nulla di ciò che accadrà nella nuova soap tv turca, si ricorda che Love is in the air va in onda su canale 5 dal lunedì al venerdì a partire dalle 15:30 circa. Per rivedere le puntate già trasmesse basta invece collegarsi al sito Mediaset Infinity.