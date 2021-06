Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con la nuova soap turca Love is in the air e le anticipazioni delle nuove puntate turche in onda prossimamente in tv, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati sul rapporto di Eda e Serkan: dopo gli intrighi che verranno messi in atto dal perfido Kaan, la protagonista deciderà di mettere la parola fine ad ogni tipo di contratto che la lega all'aitante architetto, che nel frattempo la accuserà di essere una ladra.

Serkan deluso da Eda e la accusa di essere una ladra: puntate turche Love is in the air

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate turche di Love is in the air rivelano che tutto partirà nel momento in cui Kaan riuscirà ad entrare in possesso del disegno di un lampadario che è stato disegnato da Serkan per un prestigioso cliente americano.

Quando Serkan scoprirà che quel lampadario è stato immesso sul mercato, non ci penserà su due volte a puntare il dito contro la sua fidanzata Eda, dato che era l'unica a cui era stato consegnato quel disegno.

In questo modo, quindi, Serkan accuserà la donna di essere una ladra e di conseguenza lei, in un primo momento, deciderà di non avere più nulla a che fare con Bolat.

Eda smaschera il piano di Kaan

Successivamente, però, Eda tornerà sui suoi passi e deciderà di fare chiarezza per far sì che emerga la verità. Tutto verrà a galla nel momento in cui scoprirà che Kaan si è avvicinato a Melo soltanto con lo scopo di imbrogliare la Art Life.

Le anticipazioni delle puntate turche di Love is in the air, rivelano che a quel punto Melo deciderà di organizzarsi con la sua amica Fifi per riuscire ad entrare in possesso del cellulare di Kaan, convinta che lì si trovino gli scatti del brevetto che era custodito da Eda.

Effettivamente, l'intuizione della donna si rivelerà vincente, dato che poco dopo riuscirà ad ottenere quelle foto e a consegnarle nelle mani di Eda. In questo modo, la donna potrà dimostrare a Serkan di non essere una ladra e di non aver mai giocato sporco alle sue spalle.

Eda decide di chiudere con Serkan: anticipazioni turche Love is in the air

Ma, l'incontro tra Eda e Serkan, prenderà una piega del tutto inaspettata e l'epilogo finale non sarà per nulla felice.

Le trame turche delle prossime puntate della soap di Canale 5, rivelano che Eda comunicherà a Serkan di non essere più interessata a portare avanti il loro finto fidanzamento e di conseguenza che intende mettere la parola fine a questa messa in scena, in anticipo di un mese rispetto al previsto.

Per dargli una dimostrazione chiara e netta, Eda si toglierà dal dito l'anello a forma di fiore che le era stato regalato da Bolat e deciderà di dire addio all'architetto e voltare pagina.