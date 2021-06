Secondo le anticipazioni di Love is in the air, nella puntata che andrà in onda il 21 giugno Serkan si troverà in difficoltà a causa di un gruppo di paparazzi. A quel punto, il giovane porterà via Eda da Antalaya e i due raggiungeranno Istanbul su una barca. Yildiz, nel frattempo, si occuperà delle richieste particolari di una nota cantante in assenza di Bolat.

Trama del 21/06: Serkan si trova in difficoltà a causa dei paparazzi

Secondo le anticipazioni, nella puntata che andrà in onda il 21 giugno Serkan si troverà in estrema difficoltà a causa di alcuni paparazzi che faranno irruzione all'evento che si terrà ad Antalaya.

Mentre l'uomo starà per ricevere un premio, infatti, una folla di fotografi e giornalisti tenterà di ricavare informazioni riguardo all'accordo di fidanzamento che l'uomo tiene con Eda. Selin, a quel punto, chiederà alla giovane di intervenire. Inizialmente la giovane deciderà di assecondare la richiesta della sua rivale, ma successivamente Serkan glielo impedirà. L'uomo, infatti, porterà via Yildiz e la condurrà su una barca.

Anticipazioni del 21/06: Eda si occupa delle richieste di una nota cantante

I due andranno via insieme e si recheranno ad Istanbul. Una volta giunti in città, Eda aspetterà che Serkan la passi a prendere, ma la giovane sarà ignara del fatto che il 19 agosto l'uomo non lavora mai.

In assenza del suo capo, Yildiz sarà costretta ad occuparsi di alcune particolari richieste di una nota cantante, invitata da Friket alla festa di sua moglie. A quel punto, Eda si confronterà con Engin e Piril per risolvere la situazione, ma i due non sembreranno d'accordo ad occuparsi di questo lavoro e cercheranno di convincere la giovane a tirarsene fuori.

Trama delle prossime puntate: Eda scopre il segreto di Serkan riguardo a suo fratello

Secondo le anticipazioni turche, nelle prossime puntate Serkan sarà chiaro con Eda e si confiderà sul fatto che il 19 agosto non lavora mai. L'uomo, infatti, spiegherà alla donna che questa scelta è dovuta alla morte precoce di suo fratello.

La confessione di Serkan unirà molto i due giovani, i quali trascorreranno la notte insieme e si addormenteranno abbracciati. Eda, intanto, sarà costretta ad occuparsi delle strane richieste della cantante e riuscirà a convincerla a non annullare il concerto. A quel punto, lei e Serkan vivranno un momento molto intimo in cui lui suonerà una canzone per lei. Eda, nel frattempo, scriverà un biglietto d'amore per Selin da parte del suo finto fidanzato. Questo farà commuovere la donna, la quale chiederà a Yildiz di organizzare una cena con l'uomo. Eda, intanto, inizierà a rendersi conto di provare dei sentimenti per Serkan.