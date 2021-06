Nuovo spazio dedicato alle notizie su Love is in the air, la Serie TV di grande successo delle reti Mediaset. Gli spoiler della puntata del 28 giugno raccontano che Serkan Bolat lascerà l'appuntamento con Selin per raggiungere Eda Yildiz.

Anticipazioni Love is in the air del 28 giugno: Serkan si allontana della cena con Selin

Le anticipazioni di Love is in the air incentrata sulla nuova puntata in programma lunedì 28 giugno in prima visione tv annunciano grandi novità per i suoi spettatori.

In dettaglio, Eda organizzerà una cena per Selin e Serkan in occasione del compleanno di quest'ultimo.

Ma ecco che l'architetto apparirà molto infastidito dalla situazione, tanto che Engin cercherà di tirargli su il morale senza successo. Inoltre, l'uomo cercherà di rassicurare Bolat che il piano potrebbe essere uno stratagemma amorosa della fioraia per scoprire i suoi reali sentimenti.

Dall'altro canto, Eda dirà alle amiche di voler mettere alla prova Serkan. Ma ecco arrivare la svolta: quest'ultimo si allontanerà dalla cena con Selin per raggiungere Yildiz in una trattoria, dove sta sorseggiando una zuppa.

Eda consegna il suo regalo a Bolat

Nel corso della puntata del 28 giugno della serie tv di Canale 5, Eda consegnerà a Bolat il suo regalo di compleanno ovvero un mappamondo durante la cena in un ristorante economico.

In seguito, la fioraia riceverà un grosso incarico. La Yildiz, infatti, sarà chiamata a una ristrutturazione paesaggistica. Una svolta per la nipote di Ayfer, che dimostrerà di essere assai ambiziosa, tanto da cercare di portare a termine l'importante piano, sebbene non abbia ancora terminato l'università. Per questo motivo, Eda sarà coadiuvata dalla famosa architetta Idil.

Melek svela i segreti dell'Art Life a Kaan

Ed ecco che Eda cercherà di raggiungere la tenuta da ristrutturare con la sua macchina mal ridotta. La fioraia, infatti, deciderà di allontanarsi da Serkan in quanto teme d'innamorarsene perdutamente. Tuttavia, il destino avrà in servo un altro piano. L'architetto si precipiterà a recuperare Yildiz dopo che la sua auto sarà vittima di un guasto meccanico.

Infine Kaan approfitterà dell'ingenuità di Melek per farsi svelare alcuni segreti dell'Art Life.

Dove siamo rimasti

Nella puntata del 25 giugno di Love is in the air, Kaan ha copiato i disegni di progettazione di alcuni lampadari, venduti in esclusiva dall'Art Life ad una catena di alberghi. L'uomo, infatti, ha intenzione di far pensare a tutti che Serkan e la sua azienda abbia plagiato il suo lavoro. Un gesto che ha messo nei guai Eda.

La serie tv con Hande Ercel è trasmessa da lunedì al venerdì su Canale 5 mentre in diretta streaming sul sito "Mediaset Play Infinity".