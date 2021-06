Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 28 giugno a venerdì 2 luglio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Eda e Serkan passeranno la sera del compleanno dell'uomo insieme e lei gli regalerà un mappamondo. Poi però il giorno seguente, la ragazza andrà da sola a lavoro perché ha paura di innamorarsi di Serkan, ma l'auto si romperà e l'uomo andrà a prenderla.

Poco dopo, ci sarà una fuga di informazioni all'interno dell'azienda e Bolat accuserà la giovane di essere la colpevole.

Quest'ultima si sentirà umiliata ed offesa e così deciderà di ridare all'uomo l'anello di fidanzamento.

Eda ha paura di innamorarsi di Serkan

Nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima, arriverà il giorno del compleanno di Serkan ed Eda organizzerà una cena di lavoro con Selin. L'uomo rimarrà deluso dall'atteggiamento della ragazza, anche se Engin proverà a rincuorarlo dicendogli che potrebbe trattarsi di una strategia amorosa di Eda. Nel mentre, quest'ultima rivelerà alle sua amica che la sua è una tattica per mettere alla prova le vere intenzioni di Bolat. Quest'ultimo intanto, durante la cena lascerà metà pasto per correre da Eda. I due quindi passeranno il resto della serata insieme.

Proprio in questa occasione, la giovane protagonista regalerà all'uomo un mappamondo.

Il giorno seguente, ad Eda verrà affidata una ristrutturazione paesaggistica, ma deciderà di non farsi accompagnare da Serkan perché ha paura di innamorarsi. Quindi, la donna andrà con la sua macchina. Lungo il tragitto però, l'auto subirà un guasto e Bolat andrà a prenderla.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Eda restituirà l'anello di fidanzamento al Bolat

Poco dopo, Serkan scoprirà che il design originale del lampadario che aveva creato è stato rubato da Kaan e venduto ad una catena alberghiera. Bolat senza pensarci andrà da Eda e la accuserà di aver dato il brevetto originale a Kaan. La donna si sentirà delusa e allo stesso tempo umiliata per queste accuse e deciderà di andare via in lacrime.

Intanto, tutti i presenti disapproveranno il comportamento di Serkan, mentre Eda si sfogherà con Ceren. Poi, il mattino seguente la donna andrà da Bolat e gli restituirà l'anello, ma lui non lo accetterà.

Nel frattempo, l'azienda di Serkan avrà a disposizione solo 24 ore per rimediare al danno dei brevetti e in questo poco tempo dovranno realizzare un nuovo progetto, però sarà difficile senza la firma di Eda per alcuni documenti. Proprio per questo, Engin convincerà la donna a recarsi in un ufficio, ma Serkan lo scoprirà e correrà subito da lei per avere un chiarimento.

Kaan ha rubato il progetto dell'azienda di Serkan

Successivamente, Eda deciderà di licenziarsi e chiudere definitivamente ogni rapporto con Serkan.

I due finiranno per litigare in maniera molto animata, in quanto l'uomo vorrebbe fidarsi della protagonista, ma avrà bisogno di alcune prove.

Nel frattempo Fifi, riuscirà ad ottenere i video delle telecamere di sorveglianza del giorno in cui Eda si è recata dal notaio: la ragazza non ha dato a nessuno i documenti.

Intanto, Eda e Ferit origlieranno una conversazione tra Serkan e Selin e poi i due si confronteranno a vicenda. Ferit alla fine confesserà alla giovane di aver inviato le foto del brevetto a Kaan. Eda sarà senza parole, ma cederà alla richiesta dell'uomo di non dire nulla.

Il giorno seguente, Eda racconterà tutto alle amiche e Melo capirà di essere stata usata da Kaan. Invece, Fifi capirà che a rubare il brevetto è stato quest'ultimo.

Per questo, le ragazze vorranno cercare le prove per incastrare l'uomo e riabilitare Eda agli occhi di Serkan.

Il piano delle ragazze si rivelerà vincente, in quanto addormenteranno l'uomo, gli prenderanno il suo cellulare e manderanno tutte le foto del progetto rubato ad Eda.