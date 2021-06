Love is in the air torna con nuove ed avvincenti puntate dal 28 giugno al 2 luglio. Su Canale 5, i telespettatori vedranno che Eda verrà accusata ingiustamente da Serkan di aver rubato il brevetto di un lampadario. L'artefice del furto sarà invece Kaan, il quale verrà smascherato sa Melo, la quale capirà di essere starà ingannata dall'uomo.

Kaan circuisce Melo nelle prossime puntate di Love is in the air

In love is in the air, il rapporto tra Eda Yildiz e Serkan Bolat proseguirà tra alti e bassi. La ragazza comincerà a provare dei veri sentimenti per l'architetto e per questo cercherà di mantenere le distanze.

Nonostante tutto, regalerà a Serkan per il suo compleanno un mappamondo e glo organizzerà una cena con Selin. Il giorno seguente, Eda si recherà presso una tenuta di cui dovrà curare la ristrutturazione con la sua auto ma la vettura si guadtera lasciandola piedi. Pertanto Serkan di vedrà costretto ad andare a prenderla. Kaan intanto, si avvicinerà sempre più a Melo, la quale gli rivelerà molti dei segreti dell'azienda.

Serkan accusa Eda di essere una ladra, lei vuole restituirgli l'anello

In Love is in the air, Serkan scoprirà che il disegno del lampadario che aveva creato per una catena alberghiera sarà stato rubato da Kaan. Bolat accuserà quindi Eda di essere una ladra, visto che era l'unica a custodire i disegni da consegnare all'ufficio brevetti.

Serkan sarà furioso mentre Eda in lacrime scapperà dall'ufficio, lasciando tutti i presenti attoniti. La ragazza si confiderà poi con le amiche e, dopo averci riflettuto, penserà di restituire l'anello di fidanzamento a Serkan.

Melo smaschera Kaan: cercherà le prove per scagionare Eda

In Love is in the air, Serkan non accetterà la decisione di Eda di restituirgli l'anello ma la ragazza sarà ferma sulla sua posizione e gli dirà di non volerne più sapere di lui.

In ufficio intanto, di cercherà di porre rimedio alla situazione cercando di disegnare un nuovo lampadario nel giro di 24 ore. Vi sarà però bisogno dell'aiuto di Eda ed Engin riuscirà a convincerla a recarsi al lavoro assicurandole che Serkan non sarà presente. Bolat però si farà vedere proprio per incontrare Eda, alla quale dirà che potrà tornare a fidarsi di lei solo se gli porterà le prove della sua estraneità al furto.

In seguito, Ferit confesserà a Eda che è stato lui a mandare a Kaan le foto del contratto di fidanzamento e che ha scatenato la curiosità dei paparazzi. Un particolare che porterà Eda a parlarne con le amiche. Melo capirà di essere stata ingannata da Kaan e racconterà alle amiche della sua relazione con l'uomo. Fifi intuirà che Kaan è il responsabile del furto del brevetto e quindi cercherà le prove per dimostrarlo e riabilitare così il nome di Eda. Fifi è Melo tenderanno un'imboscata al losco imprenditore, riuscendo a trovare le foto rubate sul suo cellulare. Riuscirà Eda ad ottenere di nuovo la fiducia di Serkan? Per scoprirlo non resta che attendere le prossime anticipazioni della Serie TV turca.