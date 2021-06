Secondo le anticipazioni della soap opera turca Love is in the air, nelle puntate che andranno in onda da lunedì 21 a venerdì 25 giugno su Canale 5 continuerà la finta storia d'amore tra Serkan Bolat e Eda Yıldız. Quest'ultima però ammetterà di provare qualcosa per l'uomo. Poi poco dopo, la donna scoprirà che il ricco uomo d'affari, il 19 agosto di ogni anno non lavora: infatti, Serkan ha promesso a suo fratello scomparso di andare a suonare la chitarra, in un luogo molto importante per entrambi.

Nel frattempo, Sevda non sarà contenta dei lavori di ristrutturazione e vorrà annullare il proprio concerto.

Serkan ed Eda saranno tormentati dai paparazzi

Nelle puntate in onda la settimana prossima su Canale 5, uscirà la notizia che tra Eda e Serkan è stato stipulato un contratto di fidanzamento. Proprio per questo motivo, i due verranno presi d'assalto dai paparazzi. Selin allora chiederà alla Yildiz di esporsi con la stampa. La ragazza in un primo momento sarà molto titubante, però poi accetterà la proposta, ma Serkan glielo impedirà.

Intanto arriverà 19 agosto e ci sarà un mistero attorno a questa data. In particolare, Bolat quel giorno non lavora mai.

Intanto, Eda sarà alle prese con una cantante che chiederà tanti cambiamenti alla villa che dovrà ospitare il suo concerto. Yildiz deciderà di impegnarsi al massimo per accontentare l'artista Sevda, anche perché il manager ha detto che se non verranno esaudite tutte le richieste della sua assistita, il concerto verrà cancellato.

Sevda vorrà annullare il concerto

Poco dopo, Serkan deciderà di aiutare Eda nella ristrutturazione della villa che dovrà ospitare la star, il tutto nonostante sia il 19 agosto, giorno in cui l'uomo non lavora mai. Proprio in questa circostanza, la giovane protagonista scoprirà il segreto del ricco uomo d'affari. In particolare, Serkan ha perso il suo amato fratello che proprio il 19 agosto gli ha regalato una chitarra.

Dunque, Serkan in questa data, ogni anno deve andare a suonare la chitarra in un luogo molto importante per lui e suo fratello.

Nel frattempo, Sevda arriverà alla villa, denigrando tutti i lavori fatti alla location e deciderà di annullare il concerto, anche se Eda proverà a fargli cambiare idea.

Successivamente, Serkan sarà a una festa in compagnia di Eda e suonerà per lei.

Quest'ultima inizierà a convincersi di provare dei sentimenti per Bolat.

Intanto, Eda scriverà un biglietto d'amore e lo consegnerà a Selin, dicendo che è da parte di Bolat. La donna sarà molto colpita dalle parole scritte nella lettera e così chiederà alla ragazza di organizzare una cena con il suo ex. Yildiz sceglierà la sera del compleanno di Serkan per farli incontrare.